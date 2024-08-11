5月出國人次比來台多2.3倍 學者：陸客、匯率是主因

觀光署統計，今年5月來台旅客約58.1萬人次，出境人次則高達136萬，出國人次為來台旅客2.3倍，逆差狀況仍相當嚴重，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，包括未開放陸客、匯率、地震等，都是影響主因。

根據統計，5月來台客源中，日本客仍是主力，達9.81萬人次，而港澳客也有9.41萬人次，韓國客則以7.12萬人次居第三；而入境高於出境的國家，只有馬來西亞與新加坡。

黃正聰認為，入境低迷的原因在於，大陸遲未開放陸客來台、日圓貶值影響日本市場，而花蓮地震后，政府資源挹注於救災卻接連遭遇餘震及颱風的打擊，成效有限，加上缺工導致客房價格上漲及來台意願。

此外，黃正聰也說，大陸加入旅客競爭也是原因之一，疫情前大陸旅客是全球旅遊的主要動力，疫後大陸改變旅遊政策，強推國內旅遊及入境旅遊，近期跟馬來西亞、新加坡、泰國簽訂免簽證，另提供歐美國家144免簽證過境待遇，由於旅遊元素跟台灣相似，對台灣有一定程度影響。