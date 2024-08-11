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奪金！Mr.Wish「芒果冰沙1元」、「八色小籠包」買1送1
本屆巴黎奧運女子中華隊近日佳績不斷！57公斤級冠軍賽，台灣拳后林郁婷頂住外界壓力，成功擊敗波蘭選手，拿下中華隊史上首面女子拳擊金牌；陳念琴則在拳擊女子66公斤級拿下銅牌。為慶祝選手奪牌，「Mr.Wish」於8月11日限時推出「愛文芒果冰沙第二杯1」；「迷客夏」也針對指定商品推出買1送1。至於「樂天皇朝」連續3天推出「八色小籠包買1送1」，讓全民共享喜悅。
8月11日中午12:00起，Mr.Wish今日中午12時於線上點餐平台你訂推出「中杯愛文芒果冰沙第2杯1元」優惠，領取優惠券即可於平台上使用，限到店自取，限量1000張，兌換期限至8月31日止。「迷客夏」於8月11日下午14:00～19:00期間，推出「輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶」買1送1優惠，每人限購1組。
除了手搖飲之外，同樣為慶祝選手奪金，8月12日至8月14日期間，「樂天皇朝」連續3天推出「八色小籠包」買1送1，僅限內用，每桌限贈1份。
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