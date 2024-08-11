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狂賀林郁婷奪金！7-ELEVEN、全家搶推限時優惠 咖啡、思樂冰買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN限時2天推優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時2天推優惠。圖／7-ELEVEN提供

歡慶拳擊奪金牌，7-ELEVEN、全家、美廉社推優惠同慶。

7-ELEVEN限時2天，8月11～12日CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2、指定雞胸肉 任選第2件7.9折、海尼根Silver星銀啤酒第2件5折、思樂冰大杯全口味買1送1。OPENPOINT APP行動隨時取同步推出大杯濃萃美式買2送2（限量2萬組/每會員限購4組/開放線上支付），兌換期限至9月30日。

全家狂賀台灣選手第2面金牌入袋，除將送出7台65吋電視兌現「奪牌送電視」最強祭品文外，更加碼於8月11日上午10:00起推出單日「Let’s Café特濃美式」、「FamiCollection日月潭紅玉紅茶」、「威德運動補給飲」買1送1限量優惠（會員限購1份，兌換期限至113/10/31）。另外，打開全家APP，至「優惠趣」專區輸入指定優惠碼「狂賀雙金」，即刻領20元全家購物金（每會員限領1次，限單筆消費滿200元折抵，數量有限、贈完為止）。

美廉社則於8月12日至8月14日限時3天，全台門市推出「大杯濃萃拿鐵」買1送1，並可享跨店分批取，自備環保杯再省5元；「金牌台灣啤酒」330ml，6入169元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN限時2天推優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時2天推優惠。圖／7-ELEVEN提供
Let’s Café特濃美式推買1送1限時優惠。圖／全家便利商店提供
Let’s Café特濃美式推買1送1限時優惠。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN限時2天推優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時2天推優惠。圖／7-ELEVEN提供
Let’s Café特濃美式推買1送1限時優惠。圖／全家便利商店提供
Let’s Café特濃美式推買1送1限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家推買1送1限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家推買1送1限時優惠。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN限時2天推優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時2天推優惠。圖／7-ELEVEN提供

美廉社 酒駕 金牌

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