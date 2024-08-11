快訊

直播／奧運舉重郭婞淳、桌球簡彤娟、輕艇賴冠傑回國 親友粉絲桃機歡迎

民俗月太應景！伊藤潤二聯名手機配件挑戰你的膽量

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「漫畫經典系列」搭配手寫篇章文字，從字裡行間就能感受到恐怖大師營造的詭秘氛圍，陰森感十足。圖／犀牛盾提供
「漫畫經典系列」搭配手寫篇章文字，從字裡行間就能感受到恐怖大師營造的詭秘氛圍，陰森感十足。圖／犀牛盾提供

動漫迷最近很幸福，經典IP紛紛推出聯名手機配件新品。CASETiFY宣布再度與風靡全球的超人氣動畫《航海王》攜手推出聯名手機殼與電子配件，與粉絲一同慶祝《航海王》動畫開播25周年的里程碑。本次系列以草帽海賊團的精彩冒險足跡為靈感，並延續CASETiFY的經典貼紙風格設計，打造25周年限定的「金色紀念章手機殼」，喚醒無數海迷們心中的熱血及感動。

在《航海王》動畫正式迎來連載25周年的重要時刻，CASETiFY首次以五檔尼卡型態及新四皇時代作為主題，並融入動畫中許多標誌性元素，推出豐富聯名手機殼與電子配件，除了紀念章手機殼，還有AirPods系列保護殼、Apple Watch錶帶、iPad保護殼、筆記型電腦保護殼、磁吸行動電源、無線充電盤、車用無線充電器、MagSafe磁吸手機支架，以及2合1充電座等，這次甚至還有滑鼠墊、筆電保護套、耳機收納包等，粉絲們一定要把握機會收藏。

另外，犀牛盾在民俗月則是應景推出與日本知名恐怖漫畫家「伊藤潤二」筆下經典作品聯名系列，以「陰魂不散的日常恐懼」為設計主軸，推出「恐怖美學」和「漫畫經典」雙系列共25款手機殼款式，以及AirPods保護殼、固架Max、AquaStand磁吸水壺全系列周邊。凡同筆訂單購入3個伊藤潤二驚選集聯名手機殼，不限款式與型號，出貨另贈「伊藤潤二驚選集限量典藏禮盒」。

即日起至9月3日止，犀牛盾更於台北西門店及台中逢甲店推出期間限定佈置，邀請粉絲打卡挑戰與漫畫中的經典畫面合拍，更將展開「嚇夜晚瘋 #犀牛盾嚇嚇叫」鬼月限定活動，特別規劃了多項試膽遊戲，凡挑戰成功即有機會獲得150元購物金、手機掛繩&掛片或手機殼等精美好禮。

此次新推出迷你耳機收納包。圖／CASETiFY提供
此次新推出迷你耳機收納包。圖／CASETiFY提供
CASETiFY再度與風靡全球的超人氣動畫《航海王》攜手推出聯名手機殼與電子配件。圖／CASETiFY提供
CASETiFY再度與風靡全球的超人氣動畫《航海王》攜手推出聯名手機殼與電子配件。圖／CASETiFY提供
25周年紀念滑鼠墊也同步開賣。圖／CASETiFY提供
25周年紀念滑鼠墊也同步開賣。圖／CASETiFY提供
RHINOSHIELD犀牛盾於台北西門店與台中逢甲店，推出期間限定伊藤潤二主題佈置。圖／犀牛盾提供
RHINOSHIELD犀牛盾於台北西門店與台中逢甲店，推出期間限定伊藤潤二主題佈置。圖／犀牛盾提供
全新航海王 x CASETiFY聯名系列更特別推出黑色及金色2款紀念章手機殼。圖／CASETiFY提供
全新航海王 x CASETiFY聯名系列更特別推出黑色及金色2款紀念章手機殼。圖／CASETiFY提供
「伊藤潤二驚選集限量典藏禮盒」設計圖案樣式以「漫畫經典系列」延伸，外盒與「篇章」採同樣設計概念。圖／犀牛盾提供
「伊藤潤二驚選集限量典藏禮盒」設計圖案樣式以「漫畫經典系列」延伸，外盒與「篇章」採同樣設計概念。圖／犀牛盾提供
CASETiFY以五檔尼卡型態及新四皇時代作為主題推出多款聯名手機殼與電子配件。圖／CASETiFY提供
CASETiFY以五檔尼卡型態及新四皇時代作為主題推出多款聯名手機殼與電子配件。圖／CASETiFY提供

延伸閱讀

11部動漫熱播中《成何體統》戲精夫婦宮鬥最受歡迎

漫畫《我的英雄學院》完結！《航海王》公布22年前投稿紀念 網驚：原來是他

必勝客七夕限定「紅餡芝心比薩」只賣7天！ 最靈月老廟「樂成宮」加持送紅線

官方飆車！七月新番《VTuber傳說（略）》動畫官網瑟圖大放送

相關新聞

民俗月太應景！伊藤潤二聯名手機配件挑戰你的膽量

動漫迷最近很幸福，經典IP紛紛推出聯名手機配件新品。CASETiFY宣布再度與風靡全球的超人氣動畫《航海王》攜手推出聯名...

LINE訊息通知不漏接！快檢查手機這3個設定記得開啟

每天LINE訊息有夠多，一不注意滿滿未讀紅點，如果正在等一個重要訊息，但怎麼等都收不到通知，快檢查一下以下設定有沒有調整...

燦坤「Apple年中慶」限時9折起 「3C保庇節」滿額抽三星摺疊機

燦坤每年8月限定的「3C保庇節」登場，即日起至8月31日開跑，單筆消費滿777元即可抽三星Galaxy Z Flip6摺...

狂賀「台灣女兒」林郁婷勇奪金牌！萊爾富、OKmart搶推限時優惠　「指定咖啡買1送1、氣泡水也入列」

恭喜台灣好手再傳捷報，勇奪金牌！雖然面對外界的紛紛擾擾，但「台灣拳后」林郁婷始終以努力不懈的精神奮戰，挑戰最高榮譽，獲得...

出國網路攻略！4大上網方式評比 優缺點、使用方式一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「出國上網方式」話題的網路聲量表現，帶您了解4大出國上網方案怎麼選。

以帝王之名！江詩丹頓藝術大師系列巧獻東方王室紋樣美

東方古文明歷代的王室紋飾、圖騰，始終是人類文明的重要資產。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。