民俗月太應景！伊藤潤二聯名手機配件挑戰你的膽量

動漫迷最近很幸福，經典IP紛紛推出聯名手機配件新品。CASETiFY宣布再度與風靡全球的超人氣動畫《航海王》攜手推出聯名手機殼與電子配件，與粉絲一同慶祝《航海王》動畫開播25周年的里程碑。本次系列以草帽海賊團的精彩冒險足跡為靈感，並延續CASETiFY的經典貼紙風格設計，打造25周年限定的「金色紀念章手機殼」，喚醒無數海迷們心中的熱血及感動。

在《航海王》動畫正式迎來連載25周年的重要時刻，CASETiFY首次以五檔尼卡型態及新四皇時代作為主題，並融入動畫中許多標誌性元素，推出豐富聯名手機殼與電子配件，除了紀念章手機殼，還有AirPods系列保護殼、Apple Watch錶帶、iPad保護殼、筆記型電腦保護殼、磁吸行動電源、無線充電盤、車用無線充電器、MagSafe磁吸手機支架，以及2合1充電座等，這次甚至還有滑鼠墊、筆電保護套、耳機收納包等，粉絲們一定要把握機會收藏。

另外，犀牛盾在民俗月則是應景推出與日本知名恐怖漫畫家「伊藤潤二」筆下經典作品聯名系列，以「陰魂不散的日常恐懼」為設計主軸，推出「恐怖美學」和「漫畫經典」雙系列共25款手機殼款式，以及AirPods保護殼、固架Max、AquaStand磁吸水壺全系列周邊。凡同筆訂單購入3個伊藤潤二驚選集聯名手機殼，不限款式與型號，出貨另贈「伊藤潤二驚選集限量典藏禮盒」。