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LINE訊息通知不漏接！快檢查手機這3個設定記得開啟
每天LINE訊息有夠多，一不注意滿滿未讀紅點，如果正在等一個重要訊息，但怎麼等都收不到通知，快檢查一下以下設定有沒有調整好，不錯過任何來自LINE的重要訊息或來電。
Android系統用戶記得確認通知設定、顯示於上方、背景活動3個設定。
開啟通知設定：請確保已經從系統設定端開啟應用程式所有需要的通知設定。
路徑：系統「設定」＞「應用程式」＞「LINE」＞「通知」內所有想要開啟的通知設定
開啟「顯示於上方」/「顯示在其他應用程式上層」
確認「顯示於上方」是否開啟，這可以確保，即使在使用其他應用程式時，LINE的通知也能夠即時顯示。
路徑：系統「設定」＞「應用程式」＞「LINE」＞開啟「顯示於上方」
開啟「允許背景活動」
設定省電模式可能會限制應用程式在背景的活動，從而影響通知的即時性。建議開啟「允許背景活動」功能，以確保LINE能夠在背景正常運行。
路徑：系統「設定」＞「應用程式」＞「LINE」＞「電池」＞開啟「允許背景活動」功能
如果是iOS用戶，最常遇到的狀況就是因為開啟了「專注/睡眠/低耗電」模式，所以會收不到通知，啟用這些模式都可能會影響通知的即時性，建議在需要即時通知的時候關閉這些模式。
路徑1：系統「設定」＞「專注模式」>關閉「專注模式狀態」
路徑2：系統「設定」＞「電池」>關閉「低耗電模式」
路徑3：右上角往下滑出「控制中心」切換模式
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