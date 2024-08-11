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LINE訊息通知不漏接！快檢查手機這3個設定記得開啟

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
快檢查這些手機設定，不怕重要LINE訊息漏接。圖／LINE提供
快檢查這些手機設定，不怕重要LINE訊息漏接。圖／LINE提供

每天LINE訊息有夠多，一不注意滿滿未讀紅點，如果正在等一個重要訊息，但怎麼等都收不到通知，快檢查一下以下設定有沒有調整好，不錯過任何來自LINE的重要訊息或來電。

Android系統用戶記得確認通知設定、顯示於上方、背景活動3個設定。

開啟通知設定。圖／LINE提供
開啟通知設定。圖／LINE提供
開啟通知設定：請確保已經從系統設定端開啟應用程式所有需要的通知設定。

路徑：系統「設定」＞「應用程式」＞「LINE」＞「通知」內所有想要開啟的通知設定

開啟「顯示於上方」。圖／LINE提供
開啟「顯示於上方」。圖／LINE提供
開啟「顯示於上方」/「顯示在其他應用程式上層」

確認「顯示於上方」是否開啟，這可以確保，即使在使用其他應用程式時，LINE的通知也能夠即時顯示。

路徑：系統「設定」＞「應用程式」＞「LINE」＞開啟「顯示於上方」

開啟「允許背景活動」。圖／LINE提供
開啟「允許背景活動」。圖／LINE提供
開啟「允許背景活動」

設定省電模式可能會限制應用程式在背景的活動，從而影響通知的即時性。建議開啟「允許背景活動」功能，以確保LINE能夠在背景正常運行。

路徑：系統「設定」＞「應用程式」＞「LINE」＞「電池」＞開啟「允許背景活動」功能

如果是iOS用戶，最常遇到的狀況就是因為開啟了「專注/睡眠/低耗電」模式，所以會收不到通知，啟用這些模式都可能會影響通知的即時性，建議在需要即時通知的時候關閉這些模式。

關閉「專注模式」或「低耗電模式」模式。圖／LINE提供
關閉「專注模式」或「低耗電模式」模式。圖／LINE提供
關閉「專注模式」或「低耗電模式」模式。圖／LINE提供
關閉「專注模式」或「低耗電模式」模式。圖／LINE提供

路徑1：系統「設定」＞「專注模式」>關閉「專注模式狀態」

路徑2：系統「設定」＞「電池」>關閉「低耗電模式」

路徑3：右上角往下滑出「控制中心」切換模式

LINE 應用程式 睡眠

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