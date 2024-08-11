燦坤「Apple年中慶」限時9折起 「3C保庇節」滿額抽三星摺疊機

燦坤每年8月限定的「3C保庇節」登場，即日起至8月31日開跑，單筆消費滿777元即可抽三星Galaxy Z Flip6摺疊手機，購買指定環保商品累計或兌換綠點可再多1次抽獎機會，買冰箱、洗衣機、空調、電視指定單品滿額最高回饋700燦坤K幣。

迎接開學，8月11日燦坤限時推出「Apple迎新送舊日」預熱活動，主打iPhone 15 Pro及MacBook Air M3指定款現折9%、iPad 9 10.2吋64GB現折7%；另外還有限定商品展示機特賣，MacBook Air M2 15吋256GB原價42,900元、享出清特價29,999元，MacBook Air M1 256GB原價30,900元，享出清特價19,999元。羅技Combo Touch M2/M4版本搭配Microsoft 365享獨家組合優惠8.8折起，再送價值2,290元的羅技Crayon iPad多功能數位筆。還不想換機的，凡至Apple授權維修中心同時送修2件付費維修裝置獨享7.7折優惠。

緊接著8月12日至8月22日將推出Apple年中慶，全館指定款MacBook Air M3、iPad Pro M4、Apple Watch Ultra系列商品享最高9折優惠，可搭配蘋果Back to School教育價方案，燦坤加碼再送總價值逾6千元的筆電配件大禮包。

另外，燦坤開學季活動搶搭Intel Gamer Days同步登場，全館筆電下殺5折起，選購指定品牌電腦加碼再贈499元筆電現折券，筆電舊換新最高享18,900元購機折抵優惠，活動期間凡消費資通訊商品還能再抽2,000燦坤K幣助學金。熱銷機種Acer 16吋Predator 14代4060-8G電競筆電下殺7.2折，活動價47,900元，燦坤獨家登錄再送威力導演1年版；MSI 16吋Sword 14代4060-8G AI電競筆電享活動價39,900元，加贈滑鼠、背包、藍牙音響，8月21日前登錄加碼送888元電子現金，再享PS5 DualSense無線控制器電競同捆組享2,080元加購價優惠。

2024 Intel Gamer Days即日起至9月4日開跑，活動期間到燦坤購買指定品牌電競筆電送市價1,990元《刺客教條：暗影者》遊戲包，燦坤加碼贈炫彩多功能藍牙喇叭。燦坤線上購物網另推出限定活動，買搭載Intel處理器之任一機種滿額登記送Samsung Galaxy Buds FE耳機、Intel 14代電競筆電登記送SONY真無線藍牙耳機。