狂賀「台灣女兒」林郁婷勇奪金牌！萊爾富、OKmart搶推限時優惠　「指定咖啡買1送1、氣泡水也入列」

恭喜台灣好手再傳捷報，勇奪金牌！雖然面對外界的紛紛擾擾，但「台灣拳后」林郁婷始終以努力不懈的精神奮戰，挑戰最高榮譽，獲得全民一路相挺，今天（8月11日）在女子拳擊羽量級金牌戰賽事，為台灣再添一面金牌，不僅是此次台灣的第二面金牌，同時也改寫台灣拳擊史上最佳戰績，是首位闖進金牌戰且是首位奪金的選手，讓台灣此次戰績共獲得2金、0銀、5銅。

萊爾富賀金牌再入袋，即日起至8月20日推出礦沛氣泡水585mL（原價25元）享買1送1；同一期間，還有黑嘉麗軟糖綜合水果（原單件售價45元）也享買1送1。

體恤夏日高溫、熬夜看賽事的民眾，萊爾富即日起至8月12日推出Hi café大杯系列美式咖啡（原價45元）或拿鐵咖啡（原價55元）可享同品項買1送1，可冰、熱任選；還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享有任選買1送1的優惠。

此外，OKmart獨家開賣的「KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾」，是看國際賽事的好夥伴，即日起至8月14日期間至全台門市購買「KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾」享2件59元。

歡慶奪牌同時持續為台灣隊選手加油，OKmart即日起至8月14日於全台門市購買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，即享買1送1優惠。