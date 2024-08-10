以帝王之名！江詩丹頓藝術大師系列巧獻東方王室紋樣美

東方古文明歷代的王室紋飾、圖騰，始終是人類文明的重要資產。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表了全新Métiers d'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」腕表，並分「浪湧乾坤」、「月耀河山」兩主題，各有白金、玫瑰金款式，從中國古王朝的典籍史料考證，再度展現了東西方文明與工藝的薈萃，典雅內斂。

江詩丹頓與曾任北京故宮博物院副研究館員、亦是北京故宮博物院陳列部主任的資深鑑定專家宋海洋合作，從明神宗朱翊鈞時期的「海水江崖紋」得到靈感，轉化為全新兩款Métiers d’Art系列腕表的面盤工藝裝飾圖騰。

大量出現在宮廷建築裝飾中的「海水江崖紋」，同時也散見於瓷器、傢俱和衣物刺繡，紅、綠、藍三色的反覆出現，加上象徵中國帝王的紫色，成為了「浪湧乾坤」、「月耀河山」兩主題的面盤配色；其中「浪湧乾坤」運用了掐絲琺瑯和手工雕刻兩種工藝，江詩丹頓的藝術工匠採用220根金線與50個小時以上的工序，創造出繁複對比、微縮但氣勢壯闊的掐絲金線圖騰，並經多次窯爐單獨燒製、讓面盤留下了琺瑯溫潤飽滿的色彩；「月耀山河」款則借助了水紋雕刻、藍色琺瑯和鑽石鑲嵌三重技法堆疊，以呈現大山大海的波濤洶湧氣勢。