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以帝王之名！江詩丹頓藝術大師系列巧獻東方王室紋樣美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全新Métiers d'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」腕表，從中國古王朝的典籍史料考證，再度展現了東西方文明與工藝的薈萃，典雅內斂。圖／江詩丹頓提供
全新Métiers d'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」腕表，從中國古王朝的典籍史料考證，再度展現了東西方文明與工藝的薈萃，典雅內斂。圖／江詩丹頓提供

東方古文明歷代的王室紋飾、圖騰，始終是人類文明的重要資產。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表了全新Métiers d'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」腕表，並分「浪湧乾坤」、「月耀河山」兩主題，各有白金、玫瑰金款式，從中國古王朝的典籍史料考證，再度展現了東西方文明與工藝的薈萃，典雅內斂。

江詩丹頓與曾任北京故宮博物院副研究館員、亦是北京故宮博物院陳列部主任的資深鑑定專家宋海洋合作，從明神宗朱翊鈞時期的「海水江崖紋」得到靈感，轉化為全新兩款Métiers d’Art系列腕表的面盤工藝裝飾圖騰。

大量出現在宮廷建築裝飾中的「海水江崖紋」，同時也散見於瓷器、傢俱和衣物刺繡，紅、綠、藍三色的反覆出現，加上象徵中國帝王的紫色，成為了「浪湧乾坤」、「月耀河山」兩主題的面盤配色；其中「浪湧乾坤」運用了掐絲琺瑯和手工雕刻兩種工藝，江詩丹頓的藝術工匠採用220根金線與50個小時以上的工序，創造出繁複對比、微縮但氣勢壯闊的掐絲金線圖騰，並經多次窯爐單獨燒製、讓面盤留下了琺瑯溫潤飽滿的色彩；「月耀山河」款則借助了水紋雕刻、藍色琺瑯和鑽石鑲嵌三重技法堆疊，以呈現大山大海的波濤洶湧氣勢。

表款皆使用江詩丹頓自行研發、具有日內瓦印記的2460自動上鍊機芯，具有時間顯示與40小時動力儲存，同時22K金自動盤上再裝飾以海水江崖紋的雕刻紋飾，兩種主題、兩種材質各限量15只，將僅在江詩丹頓專賣店中販售、價格店洽。

在中國傳統文化中象徵「五福臨門」的蝙蝠紋，以人手雕刻重現於表圈。圖／江詩丹頓提供
在中國傳統文化中象徵「五福臨門」的蝙蝠紋，以人手雕刻重現於表圈。圖／江詩丹頓提供
掐絲琺瑯、手工雕刻的繁複堆疊，在38毫米的分寸之間、呈現了江海動態的藝術之作。圖／江詩丹頓提供
掐絲琺瑯、手工雕刻的繁複堆疊，在38毫米的分寸之間、呈現了江海動態的藝術之作。圖／江詩丹頓提供
Métiers d'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」 腕表「月耀河山」款的底部、是由深藍色的大明火琺瑯燒製而成。圖／江詩丹頓提供
Métiers d'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」 腕表「月耀河山」款的底部、是由深藍色的大明火琺瑯燒製而成。圖／江詩丹頓提供
22K金的自動盤上刻有「海水江崖紋」與Vacheron Constantin字樣。圖／江詩丹頓提供
22K金的自動盤上刻有「海水江崖紋」與Vacheron Constantin字樣。圖／江詩丹頓提供
Métiers d'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」腕表的自動盤、表圈，都具細緻雕刻的裝飾紋樣。圖／江詩丹頓提供
Métiers d'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」腕表的自動盤、表圈，都具細緻雕刻的裝飾紋樣。圖／江詩丹頓提供

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