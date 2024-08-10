限時抽iPhone 15 Pro 人頭馬、布萊迪中秋雙瓶禮盒登場

迎接中秋佳節，人頭馬君度集團旗下人頭馬（RÉMY MARTIN）干邑與來自蘇格蘭艾雷島的布萊迪（Bruichladdich）單一麥芽威士忌，分別推出中秋雙瓶禮盒。即日起至9月30日，於指定通路購買人頭馬君度集團中秋限定禮盒，即可參與刮刮卡抽獎活動，有機會獲得iPhone15 Pro等共100項品牌好禮。

人頭馬推出「人頭馬1738保溫袋雙瓶組」，選用珍貴的干邑大小香檳區頂級葡萄，獨特的馥郁果香、圓潤木質香氣，搭配尊榮感的香檳金色保溫袋，展現人頭馬 300 年來卓越的製酒工藝與榮耀。

布萊迪酒廠的「布萊迪威士忌經典萊迪附輪提袋雙瓶組」，以無泥煤威士忌經典之作，搭配可延伸附輪的提袋，方便輕旅行。「經典萊迪單一麥芽蘇格蘭威士忌」以精心挑選的橡木桶呈現出布萊迪悠長芬芳的香氣，不添加泥煤煙燻味，最初入口時風味細緻，香甜大麥與橡木伴隨些許薄荷香與現摘野花香氣，清新優雅；隨後香甜的橡木與大麥香完美結合，尾韻以熟成綠色水果、紅糖與麥芽糖風味作為收尾。

活動期間於指定通路購買人頭馬君度集團中秋限定禮盒——「人頭馬1738保溫袋雙瓶組」與 「布萊迪威士忌經典萊迪附輪提袋雙瓶組」，刮開禮盒內附的刮刮卡、掃描QR CODE進入人頭馬君度LINE官方帳號活動頁面，完成填寫問卷資料並輸入禮盒附贈刮刮卡內的有效兌獎序號，即可參加抽獎；有機會就抽中最大獎iPhone 15 Pro 256G乙台（顏色不指定）及其他獎項共100份獎品。中秋抽獎活動辦法，以人頭馬君度LINE官方帳號公告之內容為準。

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