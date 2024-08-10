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GUCCI 2024秋冬形象廣告 「Rosso Ancora紅」巧曬自由隨興

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
象徵GUCCI精神的Rosso Ancora紅色，從包款到高跟鞋、一以貫之。圖／GUCCI提供
象徵GUCCI精神的Rosso Ancora紅色，從包款到高跟鞋、一以貫之。圖／GUCCI提供

隨著時序邁入24節氣的立秋，古馳（GUCCI）也於近期發表了2024秋冬形象廣告服裝展現了與現實對話的可能，但也強調擺脫束縛、追求自由。除了鮮明的Rosso Ancora貫穿包款、服裝，新款Gucci B Bag、GG Milano包款，以及Gucci Jackie包新色也成為秋冬推薦，與服裝映襯，成為城市中移動的時髦亮點。

2024秋冬形象廣告是由模特兒Loli、Alaato與Jiahui入鏡，鑲嵌以閃亮水鑽寬大翻領的針織毛衣，搭配了過膝黑色皮靴，同時長靴內側再有GUCCI經典的Web綠紅綠織標；接近睡衣般的藍色薄紗洋裝、又或是淺藍色的針織短褲展示了其穿戴著近乎童貞的本我，而拼接以大量水晶刺繡的黑色長大衣，則是面對世界的武裝、光鮮亮麗，一如腳上的Rosso Ancora水鑽高跟鞋。放大XXL版本的新款拼接皮革Attache包款，讓凸顯出小女孩的纖細稚氣，as a Big Big Girl in a Big Big World。

新款的GG Milano、GUCCI Jackie包款皆為2024秋冬重點包款，前者以米蘭之名，並結合了品牌的GG Logo，共有Rosso Ancora、淺藍等多種配色，GUCCI Jackie包則有著漆亮皮的Rosso Ancora新色，可手提、可勾掛於手腕上，搭配包款高辨識度的金屬鎖扣設計，自由狂野或優雅內斂？自主決定。

放大XXL版本的新款拼接皮革Attache包，與女性的身形相稱、對比出小女孩的纖細稚氣。圖／GUCCI提供
放大XXL版本的新款拼接皮革Attache包，與女性的身形相稱、對比出小女孩的纖細稚氣。圖／GUCCI提供
放大XXL版本的新款拼接皮革Attache包，與女性的身形相稱、對比出小女孩的纖細稚氣。圖／GUCCI提供
放大XXL版本的新款拼接皮革Attache包，與女性的身形相稱、對比出小女孩的纖細稚氣。圖／GUCCI提供
GUCCI發表2024秋冬形象廣告，強調一如米蘭的自由對性，更是一次服裝與精神間的對話。圖／GUCCI提供
GUCCI發表2024秋冬形象廣告，強調一如米蘭的自由對性，更是一次服裝與精神間的對話。圖／GUCCI提供
新款的GG Milano手提包，具有澎鬆的空氣感，是秋冬造型不可或缺的存在。圖／GUCCI提供
新款的GG Milano手提包，具有澎鬆的空氣感，是秋冬造型不可或缺的存在。圖／GUCCI提供

Gucci 廣告 服裝

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