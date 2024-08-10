無補給、無停留！全女性帆船航行2025挑戰世界一周遊

環遊世界一周在科技發達的今日並非難事，但在法國文豪Jules Verne寫出《環遊世界八十天》的1873年，則絕非易事、難如登天。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布，將與The Famous Project以及世界知名帆船運動員Alexia Barrier合作，實踐於2025年時完成全女性陣容團隊駕駛帆船環遊世界的奇想壯舉。

在過往，成為RICHARD MILLE家族一員的體育好手包含西洋劍擊、F1一級方程式賽車、網球、馬術，甚至包含奧運金牌得主。RICHARD MILLE也曾成立同名的女子賽車車隊，同時RICHARD MILLE也從2023年開始主持「RICHARD MILLE盃」經典帆船賽，然、這卻是RICHARD MILLE首次跨入競速帆船賽，並將由全女子團隊通力合作，展現巾幗不讓鬚眉的果敢堅毅。

將成為團隊領導者的Alexia Barrier，是海上帆船的佼佼者，除有超過20年擔任船長經驗、並共完成18次橫跨大西洋的壯舉，至今橫行超過20萬海里。Alexia Barrier為此表示，該項計畫之目的除運動成就外，更在於讓女性擁有和男性選手等同的機會、使用同樣船只（Ultim Trimaran IDEC SPORT號帆船）完成賽程，「The Famous Project也是一項社會議題，完美體現了我們遵從的準則：英勇無畏、心懷夢想、同舟共濟。」

過往RICHARD MILLE的科技研發與製程突破多著墨於輕量化、速度感、賽車相關，然RICHARD MILLE目前表款陣容中，則也有一只RM 60-01飛返計時碼表；品牌先於2010年時和「聖巴托帆船賽」合作、推出RM 028 Les Voiles de St Barth腕表，此後2015、2017、2021以及2023年，各自都推出限量的RM 60-01 Regatta飛返自動上鍊計時碼表，同時在2021年COVID–19疫情最嚴重時，仍將銷售一只RM 60-01的所得捐助給聖巴托島的當地衛生基礎建設或環保計畫。