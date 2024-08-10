提早搶中秋紅海商機 大酒店、看守所各鎖客層推特色月餅

中秋節還有一個多月，中秋禮品市場已各方爭搶。台南桂田酒店、台南看守所各針對特定客層、不約而同推出特色中秋月餅禮盒。桂田的「賞心月慕」禮盒上下蓋「托盤式」設計，可改作高品質生活器具使用，要搶攻已成紅海的高檔月餅市場；台南看守所則以有限女性人力、製作限量月餅，希望不為賺錢的高CP值月餅，培養女收容人回歸社會能力。

桂田酒店總經理全國輝表示，這款簡約風格的禮盒上、下蓋都可做為托盤或小物收納使用。設計以月亮為元素，以東方韻味色彩包覆、象徵明月皎潔，是性價比高的中秋禮盒。

他說，行政總主廚高文強、烘焙主廚坊甘明祥聯手研發內餡口味，二款使用源自日本桃山的和菓子餅皮做法的「鳳梨冰釀茶梅」、「金月奶黃流芯」，四款精選廣式「酒釀桂圓月餅」、「文旦蛋黃月餅」、「日式紅豆栗子月餅」、「滷肉豆沙月餅」，嚴選食材餡料，香甜不膩、口感特別輕盈細膩。8個月餅、福康茶包3包一盒1688元，8月16日前預購88折優惠。單次訂6盒以上免費宅配，數量增加另有優惠。預訂專線06-2438166

台南看守所作業科表示，針對女收容人開辦烘焙食品班，讓她們練就職場的真功夫。除固定的熱銷烘焙食品，今年還研發了新產品，讓學員有更多新技術，也能夠投入發想研發，今年月餅除了綠豆碰、蛋黃酥，還有新研發的抹茶、洛神花，蔓越莓月餅，同仁試吃會大受歡迎，今年中秋節主力推廣。查詢訂購電話06-27817991作業科。