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星巴克「第2杯半價」來了！連續兩天、全時段適用

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
8月10日七夕情人節當日於星巴克門市單筆消費金額滿1314元，即可獲得進口空運玫瑰花束乙支。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
8月10日七夕情人節當日於星巴克門市單筆消費金額滿1314元，即可獲得進口空運玫瑰花束乙支。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克優惠不斷，繼日前連續推出「買一送一」優惠後，宣布於8 月12、13日連續2天，推出「咖啡同好日．第二杯半價」優惠活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。單筆交易最高限購4杯，2杯支付原價、2杯支付半價，並限當場一次領取。

此外，歡慶8月10日七夕情人節，當日於門市單筆消費金額滿1314元，即可獲得進口空運玫瑰花束乙支。贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限，贈完為止。紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動。台積電門市、機場型門市及東科、瑞傳、光明、京站二、內湖陽光、華碩二、誠品中山、瑞洲…等門市，未參與此活動。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。

星巴克宣布8 月12、13日連續2天，推出「咖啡同好日．第二杯半價」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布8 月12、13日連續2天，推出「咖啡同好日．第二杯半價」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

咖啡 星巴克

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