星巴克「第2杯半價」來了！連續兩天、全時段適用

星巴克優惠不斷，繼日前連續推出「買一送一」優惠後，宣布於8 月12、13日連續2天，推出「咖啡同好日．第二杯半價」優惠活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。單筆交易最高限購4杯，2杯支付原價、2杯支付半價，並限當場一次領取。