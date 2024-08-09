台中「誠品咖啡」西餐誘饕客…還賣爆紅牛肉麵、豬血糕

誠品生活台中480五樓、隱身誠品書店內的誠品咖啡「eslite café」，常被誤會是咖啡館。誠品行旅主廚呂芳坤說，eslite café提供全天候的餐飲，除了西餐如義大利麵、溫沙拉等，蔬食披薩更是從台北紅到台中；中式菜色有誠品行旅爆紅的「炙燒和牛頰紅燒牛肉麵」、入味的豬血糕也是必點美食。

誠品行旅餐飲部總監游倬奇表示，eslite cafe不單純只是書迷們小作休憩的場域，也提供全天候的餐飲，無論是聚餐、輕食下午茶或是愜意早午餐。誠品行旅每日精選食材，維持餐點高品質，蛋糕甜點全由誠品行旅點心房當日現做，再冷藏運送。下午茶亮點為純天然食材製成的荔枝玫瑰冰茶，以及豐富及精緻的雙人下午茶。

有25年五星飯店主廚資歷的呂芳坤說，他堅持以好的食材烹調出絕佳美味，並傳承給26歲主廚吳宜軒執行，吳宜軒20歲時拿到盧森堡國際廚藝競賽金牌，擅長肉類料理，透過對味道的要求及擺盤的用心，讓料理更具層次。