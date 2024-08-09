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4組頂尖雙人DJ大對決 Red Bull 9月6日獻上最炸音樂派對

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Red Bull Turn it Up不僅邀請DJ組隊大亂鬥，現場更是由觀眾來擔任評審，選出當晚的派對之王。圖／Red bull提供
Red Bull Turn it Up不僅邀請DJ組隊大亂鬥，現場更是由觀眾來擔任評審，選出當晚的派對之王。圖／Red bull提供

最炸的音樂派對來了！Red Bull將於9月6日週五晚間，在Flare Taipei舉辦全新DJ大賽——Red Bull Turn It Up。當晚不僅有恩熙俊攜手Red Bull Music 3Style台灣冠軍DJ Dinpei擔任主持人，更找來四組經驗豐富的頂尖高手，組成當晚限定的「混血男團」，將為觀眾獻上最炸的音樂派對。

限定男團組合包括《國語作業簿》主理人、來自可可幫的MR. SKIN（賴皮） 與去年在《大嘻哈時代2》當中一鳴驚人的馬克SAVAGE.M，他們將為現場帶來港都男兒的嘻哈活力。

而專擅Funk、Disco等舞曲風格的AFURO GEORGE，則攜手街舞圈的指標人物，IP LOCKER的創辦人囂張YAOBAI，他們的組合就是要現場觀眾跟著動起來。

而饒舌圈重量級製作人TIPSY與台灣嘻哈圈的狠角色DJ 小胖（NICK THE MEAL）組隊，征戰台北嘻哈十餘年的他們，將帶來最道地的街頭嘻哈味。最後一組則是才華斜槓的鎖吶與美麗本人，繼《大嘻哈時代2》主持後，兩人再次聯手，能饒舌、能放歌、能主持的他們，絕對是當晚不容小覷的黑馬組合。

Red Bull Turn It Up活動將採當場抽題，以腦洞大開又貼近生活的情境題來考驗DJ的即興創作，如「公路旅行」、「颱風假」等意想不到的主題。觀眾們除了能享受他們的跨界互動之外，同時更要身兼評審，選出當晚最炸的派對之王，肯定是前所未有的派對體驗。Red Bull Turn It Up門票即日開賣，數量有限，售完為止，更多資訊請鎖定Red Bull官網，觀眾可憑門票在現場兌換兩杯Red Bull調飲。

同是LOCKER的DJ AFURO GEORGE與IP LOCKER創辦人囂張YAOBAI，組成「搖擺喬治」。圖／Red bull提供
同是LOCKER的DJ AFURO GEORGE與IP LOCKER創辦人囂張YAOBAI，組成「搖擺喬治」。圖／Red bull提供
Red Bull全新DJ大賽Red Bull Turn It Up，9月6日4組DJ男團輪番躁動Flare Taipei。圖／Red bull提供
Red Bull全新DJ大賽Red Bull Turn It Up，9月6日4組DJ男團輪番躁動Flare Taipei。圖／Red bull提供
繼《大嘻哈時代2》節目後，再度聯手的鎖吶及美麗本人，組成「美麗吹鎖吶」。圖／Red bull提供
繼《大嘻哈時代2》節目後，再度聯手的鎖吶及美麗本人，組成「美麗吹鎖吶」。圖／Red bull提供
《國語作業簿》主理人MR. SKIN（賴皮）與饒舌歌手馬克SAVAGE.M，組成「COCCO &Co.」。圖／Red bull提供
《國語作業簿》主理人MR. SKIN（賴皮）與饒舌歌手馬克SAVAGE.M，組成「COCCO &Co.」。圖／Red bull提供
饒舌圈重量級製作人TIPSY與台灣嘻哈圈的狠角色DJ 小胖（NICK THE MEAL），組成「要微醺記得約胖哥」。圖／Red bull提供
饒舌圈重量級製作人TIPSY與台灣嘻哈圈的狠角色DJ 小胖（NICK THE MEAL），組成「要微醺記得約胖哥」。圖／Red bull提供
Red Bull Turn It Up將由DJ雙人組隊參賽，隨機出題臨場反應與默契。圖／Red bull提供
Red Bull Turn It Up將由DJ雙人組隊參賽，隨機出題臨場反應與默契。圖／Red bull提供

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