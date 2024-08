4組頂尖雙人DJ大對決 Red Bull 9月6日獻上最炸音樂派對

最炸的音樂派對來了!Red Bull將於9月6日週五晚間,在Flare Taipei舉辦全新DJ大賽——Red Bull Turn It Up。當晚不僅有恩熙俊攜手Red Bull Music 3Style台灣冠軍DJ Dinpei擔任主持人,更找來四組經驗豐富的頂尖高手,組成當晚限定的「混血男團」,將為觀眾獻上最炸的音樂派對。

限定男團組合包括《國語作業簿》主理人、來自可可幫的MR. SKIN(賴皮) 與去年在《大嘻哈時代2》當中一鳴驚人的馬克SAVAGE.M,他們將為現場帶來港都男兒的嘻哈活力。

而專擅Funk、Disco等舞曲風格的AFURO GEORGE,則攜手街舞圈的指標人物,IP LOCKER的創辦人囂張YAOBAI,他們的組合就是要現場觀眾跟著動起來。

而饒舌圈重量級製作人TIPSY與台灣嘻哈圈的狠角色DJ 小胖(NICK THE MEAL)組隊,征戰台北嘻哈十餘年的他們,將帶來最道地的街頭嘻哈味。最後一組則是才華斜槓的鎖吶與美麗本人,繼《大嘻哈時代2》主持後,兩人再次聯手,能饒舌、能放歌、能主持的他們,絕對是當晚不容小覷的黑馬組合。

Red Bull Turn It Up活動將採當場抽題,以腦洞大開又貼近生活的情境題來考驗DJ的即興創作,如「公路旅行」、「颱風假」等意想不到的主題。觀眾們除了能享受他們的跨界互動之外,同時更要身兼評審,選出當晚最炸的派對之王,肯定是前所未有的派對體驗。Red Bull Turn It Up門票即日開賣,數量有限,售完為止,更多資訊請鎖定Red Bull官網,觀眾可憑門票在現場兌換兩杯Red Bull調飲。