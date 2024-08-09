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省錢省出病？沐浴乳快用完加水延壽 全身恐洗出微生物

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署提醒，當沐浴乳快使用完畢時，避免加水多次使用，否則可能會加速微生物孳生。圖／擷取自食用玩家
衛福部食藥署提醒，當沐浴乳快使用完畢時，避免加水多次使用，否則可能會加速微生物孳生。圖／擷取自食用玩家

你也會把用完的沐浴乳加水繼續用嗎？衛福部食藥署提醒，當沐浴乳快使用完畢時，避免加水多次使用，或把多款不同的沐浴乳倒在一起混合持續用，因為這可能會加速微生物孳生；另由於沐浴過程會帶走肌膚表面的水分，建議可在洗完澡後適量塗抹乳液、避免肌膚乾燥。

食藥署臉書粉專「食用玩家-食藥署」今天發布一則貼文提到，沐浴乳其實也是化妝品，主要用來清潔臉部以外的肌膚，以外觀區分可分成透明、不透明或帶珠光感等不同種類；以酸鹼度則可區分為以液態皂為主體的「鹼性」、界面活性劑為主體為主的「弱酸性」，以及液態皂與界面活性劑混合混合的「中性」等，其實不只沐浴乳，包含沐浴凝膠在內的沐浴產品，都屬於化妝品。

食藥署提醒，無論使用哪一種性質的沐浴乳，選購前都要看清楚是否有完整的化妝品應標示事項，並挑選洗後不會感覺到乾澀的沐浴乳，由於沐浴過程中會帶走肌膚表面的水分，建議可以在洗完澡後適量塗抹乳液、避免肌膚乾燥。

此外，沐浴乳也要避免放置於潮濕處，以免產品加速變質，當沐浴乳快要用完時，也不要再加水分多次使用，或把多種不同的沐浴乳混在一起持續用，因為這可能會加速微生物孳生，當肌膚較敏感或是有傷口時，使用到微生物滋生的沐浴乳，可能會產生不可預知的風險。

市面上有不少標榜「含植物成分」的肥皂或沐浴產品，台灣皮膚科醫學會理事黃毓惠先前受訪時表示，細看產品成分，幾乎都含有「皂基」，這其實就是氫氧化鈉加上油脂合成的香皂，植物成分則是額外添加，市面上多數標榜「純天然」的精油、保養品等，其實都是化學成分加上天然成分，「這些天然的東西到底是不是讓產品更好，這其實是有問號的」。

市面上的沐浴產品包含沐浴油、沐浴乳、沐浴皂等，黃毓惠說，有些醫美品牌有做過測試，標榜異位性皮膚炎、敏感性膚質專用，就是可以選擇的，但最重要還是使用狀況，只要不緊繃、不乾、不癢就可以，如果有出現變紅、發癢，甚至出現皮屑，就要避免繼續使用。

化妝品 沐浴 食藥署

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