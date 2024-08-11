出國網路攻略！4大上網方式評比 優缺點、使用方式一次看
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「出國上網方式」話題的網路聲量表現，帶您了解4大出國上網方案怎麼選。
出國旅遊時，無論是查詢景點資訊、使用地圖導航，或者想即時更新社群動態、分享旅途中的精彩瞬間，都需要穩定快速的網路支持。而在國外上網主要有四種方式，包含eSIM、SIM卡、國際漫遊和WiFi分享器，究竟該如何選擇適合自己的方案呢？一起看看網友的說法吧！
eSIM免換卡、隨買即用超方便 「電信漫遊」費用偏高但流量大又穩
觀察近三個月內網友針對「出國上網方式」相關話題的討論，可以發現「eSIM」與「SIM卡」經常被拿來相互比較。eSIM是一種虛擬SIM卡，功能與傳統SIM卡雷同，但不同於傳統SIM卡需要拆下原SIM卡後再裝入手機，eSIM只需掃描QR Code即可安裝，快速方便且不必擔心弄丟原SIM卡，讓許多網友直呼「用過就回不去了」，認為「免換卡、免退卡針、買了立刻用」是eSIM的最大優勢。
不過，也有人提到雖然eSIM方便性很強，但目前「台灣有eSIM的型號還是很少」，且若為重度網路使用者，「普遍來說實體卡收訊上會比較好，價格也稍微低廉」，因此建議購買前先確認自己的機型是否支援eSIM功能，並將用量需求也納入評估。
此外，申辦「電信漫遊」也是不少網友在出國時會選擇的上網方式之一，只需要向原電信業者申辦，抵達當地後將手機重新開機即可使用。
便有要前往日本旅遊的網友發文請益「漫遊v.s eSIM卡，比較推哪一個」，引發熱烈討論，有留言指出「漫遊還是比較方便，不用換卡不用掃QR Code」，然而也有人提到「漫遊，有點傷荷包」、「建議玩多天以上再辦會比較便宜」。
對此，則有網友回應，雖然「開漫遊貴點」，不過「流量大又穩」、「難得出一次國省這小錢沒啥意思」，認為花多一點錢換取便捷又開心的旅程相當值得。
而若是多人旅遊，且同行夥伴鮮少有單獨行動的狀況，也可以考慮租借「Wi-Fi分享器」，隨身帶著走便可支援多人同時連線，費用也可共同分攤。
不過隨著eSIM與漫遊的普及，有網友直言Wi-Fi機除了價錢實惠外幾乎「0優點」，表示「放身上太笨重」、「多人連線，去的地方訊號不好的話耗電一定比較快」、「除非大家確定都走一起，不然很麻煩，又會過熱」等，不僅要擔心機器的續航力不足以撐過一整天的行程，也會造成隨身行囊的重量增加，若與其他人走散、迷路時更無網路可用，因此多建議將其作為出國上網的備用方案就好。
出國在外可不能少了最重要的網路！上述4種上網方案都各有優缺點，在做選擇前不妨多加參考網友的使用經驗並貨比三家，同時考量自己的用量需求與預算，才能享受更加便利愉快的旅程！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「出國上網方式」相關討論則數。
觀測期間：2024/04/14-2024/07/14，共三個月。
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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