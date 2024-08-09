全家便利商店聯手「焦糖楓」推4款串燒風味新品！限時3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」

迎接周末，就該來點CHILL組合！全家便利商店整理周末美味新品攻略，不僅首度與串燒連鎖品牌「焦糖楓」聯名端出4款特色鮮食，還有清爽又微醺的調酒酷繽沙組合；另外8月9日至8月11日更有Fami!ce霜淇淋、FamiCollection天然水等指定商品可享同品項買1送1。

串燒小吃因香氣撲鼻、種類多元，是大眾最愛的宵夜首選，看準串燒小吃魅力無窮，「全家」首度與連鎖平價串燒品牌「焦糖楓」攜手合作，將其招牌「漢方烤肉粉」入料調味，推出烤飯糰、熱狗及SOHOT炎選炸烤物共4款聯名鮮食，打破串燒小吃銷售時段限制，到「全家」即可隨時品嘗焦糖楓的美味。

「炙烤燒豚烤飯糰」使用焦糖楓漢方烤肉粉與豬肉絲混拌調味，經過連續式烘烤，帶有多層次鹹甜風味，8月14日起開賣，售價45元；「焦糖楓爆汁熱狗」以焦糖楓漢方烤肉粉入料，使熱狗肉汁中帶有鹹甜風味，售價38元。SOHOT炎選炸烤物販售店舖則開賣「焦糖楓翅小腿」，以漢方烤肉粉及炭烤肉醬醃漬入味，高度還原焦糖楓店內現烤風味，售價20元；另一款「焦糖楓秘製後腿捲」更是串燒店必點美味單品，迷人的炭烤香氣與漢方烤肉粉結合，售價55元。即日起至8月20日於「全家」購買任1款焦糖楓聯名產品，再加碼贈送焦糖楓店內20元折價券。

「全家」明星商品酷繽沙第二彈消暑新作「CHILL嗨酷繽沙」登場，入口感受白葡萄柚、紅葡萄柚清爽微酸滋味，風味清爽自然，更有夢幻的淡紫色繽紛漸層，更可依個人喜好添加各式飲品、酒品，調製自己的專屬風味，9月3日前享會員嘗鮮價59元。

宵夜小酌搭餐首選「CHILL嗨酷繽沙」，消費者可自行搭配果香飽滿的梅酒、香甜酒或威士忌，讓酒的醇香與酷繽沙酸甜滋味結合，瞬間升級「調酒酷繽沙」。即日起至9月3日購買「CHILL嗨酷繽沙」，搭購傑克丹尼田納西蘋果威士忌（迷你瓶）、傑克丹尼蜂蜜威士忌（迷你瓶）、華冠香甜酒（50ML）或CHOYA至極梅酒（60ML）任一款，享組合價119元。

看好暑期、周末出遊商機，「全家」自即日起至8月11日限時3天推出5大好康，包含Fami!ce霜淇淋、FamiCollection天然水（2.2L）、ASAHI十六茶零咖啡因豆乳奶茶、阿奇儂奧地利之心草莓雪糕等4大夯品可享同品項買1送1，及海尼根啤酒（500ML）4入特價195元。

●附註：詳細優惠活動以門市公告為準。