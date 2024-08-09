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萌寵秀童心 梵克雅寶男士腕表、胸針 法式品味藏細節

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
男士的袖扣、手表、胸針，是西服上的點綴、亦是品味的低調體現。圖／梵克雅寶提供
男士的袖扣、手表、胸針，是西服上的點綴、亦是品味的低調體現。圖／梵克雅寶提供

男士雖然不若女性熱愛珠寶，但西裝袖口的閃耀配飾、袖扣、時計，都是一種廣泛男士輕珠寶的概念，讓整體造型展現層次，帶來詼諧幽默、或紳士體面的聯想，也常成為贈禮時的品味首選。

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）曾在1949年推出Pierre Arpels系列表款，當時是由二次世界大戰尾聲時加入的Pierre Arpels先生以自己名字為表款命名，跳脫常規、但將法式品味融入細節，多年來已成梵克雅寶手表的經典同義詞。

系列表款使用12點鐘與6點鐘方向的中軸表耳連結了表殼與表帶，富有鮮明的造型辨識度。同時面盤中央立體的重複紋樣，靈感源自於男士晚宴正裝燕尾服中的領結，低調優雅、剛柔並濟，搭配上四個立體羅馬數字時標，呈現簡約的裝飾藝術之美。新款Pierre Arpels腕表並有38與42毫米兩種尺寸，滿足中性、大尺寸的不同需求。同時表款皆採用白K金或玫瑰金為表殼材質，再於表冠或表圈上鑲嵌鑽石，並皆搭配具57小時動力儲存的手動上鍊機械機芯，訂價約自51萬5,000元至123萬元不等。

而除了手表之外，梵克雅寶再推薦了運用紅瑪瑙的Lucky Animals系列Dachshund胸針，又或是Perlée signature系列手鐲、Pierre Arpels Pastilles袖扣。其中胸針是以臘腸狗為靈感，像是將家中寵物萌化、珠寶化，成為西裝袖口邊的忠心耿耿；Perlée signature手鐲則具有梵克雅寶經典的細緻金珠造型，手鐲表面並有著Van Cleef & Arpes草寫字樣，似還原了花都巴黎的浪漫、亦展現男士風流倜儻的瀟灑一面。

Pierre Arpels腕表，18K玫瑰金、38毫米、時間顯示，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Pierre Arpels腕表，18K玫瑰金、38毫米、時間顯示，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Lucky Animals Dachshund胸針，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Lucky Animals Dachshund胸針，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Pierre Arpels腕表，18K白金、38毫米、鑲嵌鑽石、時間顯示，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Pierre Arpels腕表，18K白金、38毫米、鑲嵌鑽石、時間顯示，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Pierre Arpels腕表，18K白金、38毫米、時間顯示，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Pierre Arpels腕表，18K白金、38毫米、時間顯示，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Perlée signature 18K白金手鐲，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Perlée signature 18K白金手鐲，價格店洽。圖／梵克雅寶提供

珠寶 西裝

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