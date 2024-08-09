抓住盛夏尾聲 Prada Re-Nylon拼接運動鞋 輕快時髦

夏日逐漸步向尾聲，雖然不需要添購全新衣物，但配件的存在，正可以為造型增添變化樂趣。Prada推出夏日Summer Essentials夏季必備單品，以多樣化的帽飾和鞋履抓住盛夏尾巴，輕快走跳。

雖然常被視為遮陽的帽飾，但帽型的不同也能帶來或俏皮、或運動的不同印象。牛仔布、帆布、斜紋布...多樣化的質材滿足了不同帽飾風格的搭配，本季並以大量的仿舊刷色與流蘇帽沿為特色，棒球帽在正面擁有經典的Prada字樣、或在側邊鑲嵌以金屬三角牌，斜紋布的漁夫帽或寬邊斜紋布帽，可搭配T恤、襯衫或小可愛，小秀愜意或性感。