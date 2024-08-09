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【2024巴黎奧運奇聞錄】兩周賽事近尾聲 回顧不能錯過的精彩時刻

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抓住盛夏尾聲 Prada Re-Nylon拼接運動鞋 輕快時髦

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
棒球帽除可遮陽、遮蔽他人目光，再搭配一條短絲巾便能為造型賦予層次變化。圖／Prada提供
棒球帽除可遮陽、遮蔽他人目光，再搭配一條短絲巾便能為造型賦予層次變化。圖／Prada提供

夏日逐漸步向尾聲，雖然不需要添購全新衣物，但配件的存在，正可以為造型增添變化樂趣。Prada推出夏日Summer Essentials夏季必備單品，以多樣化的帽飾和鞋履抓住盛夏尾巴，輕快走跳。

雖然常被視為遮陽的帽飾，但帽型的不同也能帶來或俏皮、或運動的不同印象。牛仔布、帆布、斜紋布...多樣化的質材滿足了不同帽飾風格的搭配，本季並以大量的仿舊刷色與流蘇帽沿為特色，棒球帽在正面擁有經典的Prada字樣、或在側邊鑲嵌以金屬三角牌，斜紋布的漁夫帽或寬邊斜紋布帽，可搭配T恤、襯衫或小可愛，小秀愜意或性感。

戶外走跳，除了活力更少不了一雙造型好鞋，Prada的Downtown鞋款本季則推出厚底、噴色、麂皮等多種材質，最搶眼一款更有混合Re-Nylon與麂皮的運動鞋款，以尼龍減輕了重量，同時又帶有都會印象；厚底款則帶來隱藏增高效果，無論全黑、純白、拼色， 側邊並鑲有Prada經典三角金屬牌，訂價皆為39,000元或39,500元。

Prada 牛仔布刷舊質感棒球帽，24,000元。圖／Prada提供
Prada 牛仔布刷舊質感棒球帽，24,000元。圖／Prada提供
Prada Downtown Bold皮革運動鞋，39,000元。圖／Prada提供
Prada Downtown Bold皮革運動鞋，39,000元。圖／Prada提供
混合麂皮與Re-Nylon材質的Prada Downtown運動鞋，兼具質感與輕量化的兩項特色。圖／Prada提供
混合麂皮與Re-Nylon材質的Prada Downtown運動鞋，兼具質感與輕量化的兩項特色。圖／Prada提供
Prada 斜紋布黑色寬帽，27,000元。圖／Prada提供
Prada 斜紋布黑色寬帽，27,000元。圖／Prada提供

Summer 運動

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