大苑子荔枝玫瑰七夕「買一送一」！限量520組APP開搶

專注於水果系列的手搖飲大苑子，在8月10日情人節當天，至大苑子APP購買「荔枝玫瑰（中杯）商品券」並完成轉贈，大苑子就再請你喝一杯中杯的荔枝玫瑰（商品券），限量520組。

荔枝玫瑰（中杯95元）選用台中太平的黑葉荔枝製作成荔枝玫瑰，荔枝香甜層次豐富，果肉Q彈，特別保留了果肉，在入口的尾韻可以品嚐到Q彈綿密的果肉。搭配有機玫瑰花瓣泥的香氣，香氣濃郁而不甜膩，清爽香甜，每一口都帶來滿滿的幸福感。

除荔枝玫瑰外，大苑子還有荔枝艾波與荔枝蜜朵朵兩款荔枝飲品。荔枝艾波（大杯90元） 嚴選台中太平黑葉荔枝搭配蘋果與回甘的青茶製成綿密的冰沙口感，酸甜多汁滋味在口中綻放，還能喝到滑嫩的愛玉，整體口感、風味更加提升。每一口都充滿驚喜和滿足。這一杯冰沙不僅能帶來多重口感的享受，更是夏日消暑的最佳選擇。