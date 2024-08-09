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Double V攜手4大台灣「亞洲最佳50酒吧」把調酒變冰品

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
ROOM by Le Kief——Zen Tonic 雪糕。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ROOM by Le Kief——Zen Tonic 雪糕。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飲食電商平台「KOKUMI」邀請到4家台灣近年入榜「亞洲最佳50酒吧（Asia's 50 Best Bars）」百大名單的4位主理人，與義式冰淇淋世界盃亞軍、同時也是「Double V」的創辦人 陳謙璿（Willson） 跨界合作，將各酒吧的經典特色酒款，打造成獨一無二的的冰淇淋甜品，推出兩版限量禮盒。

「KOKUMI」這次邀請到「BAR MOOD」主理人吳盈憲（ Nick Wu）、「THE PUBLIC HOUSE」主理人吳書維（William Wu）、「ROOM by Le Kief」主理人易柏翔 Seven Yi、「MOONROCK」主理人廖乙哲，與「Double V」攜手開發限量冰品

「BAR MOOD——肉鬆海苔Ra摸思冰點罐」靈感來自經典酒款「Ramos Gin Fizz」，但「BAR MOOD」以店中的隱藏酒單肉鬆海苔版本為本，冰品的粉紅色上層帶有肉鬆的鹹香風味；主體則由海苔、少許琴酒、檸檬和鮮奶油混搭，加入一些鹹鮮的元素，帶來獨特且令人驚喜的口感體驗。

「THE PUBLIC HOUSE——夏野 Wild Summer 達克瓦茲」以開心果做為風味的引子，夏日奔放的百香果與內斂的焙茶香氣在舌尖纏綿，達克瓦茲/布雪蛋糕表層再刷上花椒香氣糖液，是這個盛夏裡的驚喜體驗。

「ROOM by Le Kief——Zen Tonic 雪糕」延伸自ROOM的 Signature Drink「Zen Tonic」，以代表台灣的鐵觀音烏龍為基底，加入跳跳糖增添口感與風味，以及賦予umami鮮味的海鹽、昆布，濃郁的細緻茶香搭配沁涼入心的冰淇淋，讓人忍不住一口接一口。

「MOONROCK——荒杉The Wild 雪糕」以「MOONROCK」店內年度最受歡迎酒款演繹，靈感取自森林的意象，帶著濃郁的熱帶水果風味，再加入堅果、花香及木質調，少許發酵的香氣，和清爽的白酒醋完美融合，是一款輕鬆又多層次的美味冰品。

「限量版禮盒」內含4款各店共同開發之專屬冰品，單盒1580元，限量200組；「特製版禮盒」則為「KOKUMI」獨家訂製四家酒吧的「布雪蛋糕夾心冰淇淋」，販售價格為單盒1280元，限量400組。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「特製版禮盒」內含4家酒吧的布雪蛋糕夾心冰淇淋，限量400組。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「特製版禮盒」內含4家酒吧的布雪蛋糕夾心冰淇淋，限量400組。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「BAR MOOD」主理人吳盈憲（左起）、「THE PUBLIC HOUSE」主理人吳書維、「Double V」的創辦人陳謙璿、「ROOM by Le Kief」主理人易柏翔、「MOONROCK」主理人廖乙哲。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「BAR MOOD」主理人吳盈憲（左起）、「THE PUBLIC HOUSE」主理人吳書維、「Double V」的創辦人陳謙璿、「ROOM by Le Kief」主理人易柏翔、「MOONROCK」主理人廖乙哲。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MOONROCK——荒杉The Wild 雪糕。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MOONROCK——荒杉The Wild 雪糕。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「限量版禮盒」內含4款各店共同開發之專屬冰品，限量200組。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「限量版禮盒」內含4款各店共同開發之專屬冰品，限量200組。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
THE PUBLIC HOUSE——夏野 Wild Summer 達克瓦茲。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
THE PUBLIC HOUSE——夏野 Wild Summer 達克瓦茲。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
BAR MOOD——肉鬆海苔Ra摸思冰點罐。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
BAR MOOD——肉鬆海苔Ra摸思冰點罐。圖／KOKUMI提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冰品 冰淇淋

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