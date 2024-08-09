Double V攜手4大台灣「亞洲最佳50酒吧」把調酒變冰品

飲食電商平台「KOKUMI」邀請到4家台灣近年入榜「亞洲最佳50酒吧（Asia's 50 Best Bars）」百大名單的4位主理人，與義式冰淇淋世界盃亞軍、同時也是「Double V」的創辦人 陳謙璿（Willson） 跨界合作，將各酒吧的經典特色酒款，打造成獨一無二的的冰淇淋甜品，推出兩版限量禮盒。

「KOKUMI」這次邀請到「BAR MOOD」主理人吳盈憲（ Nick Wu）、「THE PUBLIC HOUSE」主理人吳書維（William Wu）、「ROOM by Le Kief」主理人易柏翔 Seven Yi、「MOONROCK」主理人廖乙哲，與「Double V」攜手開發限量冰品。

「BAR MOOD——肉鬆海苔Ra摸思冰點罐」靈感來自經典酒款「Ramos Gin Fizz」，但「BAR MOOD」以店中的隱藏酒單肉鬆海苔版本為本，冰品的粉紅色上層帶有肉鬆的鹹香風味；主體則由海苔、少許琴酒、檸檬和鮮奶油混搭，加入一些鹹鮮的元素，帶來獨特且令人驚喜的口感體驗。

「THE PUBLIC HOUSE——夏野 Wild Summer 達克瓦茲」以開心果做為風味的引子，夏日奔放的百香果與內斂的焙茶香氣在舌尖纏綿，達克瓦茲/布雪蛋糕表層再刷上花椒香氣糖液，是這個盛夏裡的驚喜體驗。

「ROOM by Le Kief——Zen Tonic 雪糕」延伸自ROOM的 Signature Drink「Zen Tonic」，以代表台灣的鐵觀音烏龍為基底，加入跳跳糖增添口感與風味，以及賦予umami鮮味的海鹽、昆布，濃郁的細緻茶香搭配沁涼入心的冰淇淋，讓人忍不住一口接一口。

「MOONROCK——荒杉The Wild 雪糕」以「MOONROCK」店內年度最受歡迎酒款演繹，靈感取自森林的意象，帶著濃郁的熱帶水果風味，再加入堅果、花香及木質調，少許發酵的香氣，和清爽的白酒醋完美融合，是一款輕鬆又多層次的美味冰品。

「限量版禮盒」內含4款各店共同開發之專屬冰品，單盒1580元，限量200組；「特製版禮盒」則為「KOKUMI」獨家訂製四家酒吧的「布雪蛋糕夾心冰淇淋」，販售價格為單盒1280元，限量400組。