影／妮妃雅變裝秀驚艷巴黎奧運 蕉佛化身媽祖獻寶島富麗秀

「我們不必抬頭尋找彩虹，因為彩虹就在你我之間。」以變裝藝術讓世界看見台灣的「蕉佛」妮妃雅（Nymphia Wind），當地時間9日晚上帶領「瘋家」登上巴黎文化奧運台灣館獻演「寶島富麗秀」。他們透過一件件令人目眩神迷、巧思處處的華麗秀服，介紹女王頭、珍奶、小籠包等台灣風景與小吃。最後妮妃雅從銀幕中走出，先後變裝成媽祖與彩蝶並走入人群，以驚人的創意向全世界展示台灣的熱情、多元、信仰與美味。台灣館全場爆滿估計湧進1200人，觀眾驚嘆「美到不可思議」。

妮妃雅今年參加美國真人實境變裝皇后比賽節目「魯保羅變裝皇后秀」第16季並榮獲冠軍，成為節目首位台籍冠軍。他在節目中透過華麗的變裝風格，將多元的台灣文化風格展現給全世界觀眾，引領時尚風潮。他喜歡黃色、經常以象徵台灣的香蕉裝扮現身，被稱為「蕉佛」，粉絲則稱為「蕉徒」。昨天許多穿著黃衣的「蕉徒」來到現場，代表這股吹向世界的黃色旋風。

「寶島富麗秀」一開場，妮妃雅以「蕉佛」的形象出現在台灣館舞台的大銀幕上，告訴觀眾他被派去守護一個叫福爾摩沙的地方，而這個地方聽說「小到會被吃掉」、「卻有很大片的海洋抱著它」，政治隱喻令人會心一笑。

接著穿著黃色華衣的「瘋家」女兒們Bagel Rimrim、Hannah Monina、Tina Banana和Aphrodity出現，高歌「高山青」、「台灣小調」、「迺夜市」等台灣代表歌曲時，女王頭、阿里山火車、珍奶、肉粽等台灣小吃和人文風景以各種令人驚喜的方式出現。比方珍珠奶茶出場時，中間的舞者頭上頂著茶壺、右邊的舞者是戴斗笠的採茶姑娘，左邊的舞者則化身拿珍奶手搖的辣妹。

當妮妃雅以媽祖的女神裝扮從銀幕中走出，全場為之尖叫。當大家為這件金碧輝煌的女神服驚嘆之時，她突然摘下頭冠，瞬間變身擁有金色翅膀的彩蝶，在舞台上翩翩飛舞，背後的銀幕出現媽祖繞境的盛況。妮妃雅接著模仿扮仙戲的傳統往台下灑糖，並走入人群中和粉絲互動，全場氣氛嗨到最高點。