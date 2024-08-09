狂賀郭婞淳奪銅！迷客夏、老賴茶棧「買1送1」限時1天
台灣舉重女神郭婞淳在本屆奧運中，以總和235公斤拿下女子舉重59公斤級銅牌佳績，令全台支持者相當興奮。為慶祝銅牌進帳，包括迷客夏、老賴茶棧等品牌，均推出指定品項限時「買1送1」優惠，讓全民共享喜悅。
連鎖手搖飲「迷客夏」宣佈，8月9日下午14:00～19:00期間，限時享「輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶買1送1」優惠，讓粉絲們持續為台灣選手們集氣加油。每人限購1組，僅限現場購買，百貨櫃位、𝗠𝗶𝗹𝗸𝘀𝗵𝗮 𝗣𝗟𝗨𝗦及特殊店型不適用。
除此之外，「老賴茶棧」同樣也推出奪牌限時優惠，8月9日13:00～20:00期間，「老賴紅茶」可享買1送1優惠，每人限購1組。另外「珍煮丹」即日起至8月13日期間，針對Uber Eats平台，推出黑糖檸檬冬瓜(L)、黑糖冬瓜不知春(L)、懷舊奶茶(L)等指定飲品買1送1優惠，單筆最多買5送5。
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