狂賀郭婞淳奪銅！迷客夏、老賴茶棧「買1送1」限時1天

台灣舉重女神郭婞淳在本屆奧運中，以總和235公斤拿下女子舉重59公斤級銅牌佳績，令全台支持者相當興奮。為慶祝銅牌進帳，包括迷客夏、老賴茶棧等品牌，均推出指定品項限時「買1送1」優惠，讓全民共享喜悅。

連鎖手搖飲「迷客夏」宣佈，8月9日下午14:00～19:00期間，限時享「輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶買1送1」優惠，讓粉絲們持續為台灣選手們集氣加油。每人限購1組，僅限現場購買，百貨櫃位、𝗠𝗶𝗹𝗸𝘀𝗵𝗮 𝗣𝗟𝗨𝗦及特殊店型不適用。