整理包／歡慶舉重女神奪銅牌！4大超商「加碼限時優惠」一次看

恭喜國際運動賽事中台灣好手再傳捷報，8月8日「舉重女神」郭婞淳在女子59公斤級舉重賽事中，為台灣再拿下一面銅牌，4大超商再度祭出歡慶奪牌限時優惠，咖啡、霜淇淋、可口可樂都有好康，與全民同慶，並繼續為台灣好手加油喝采！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN於8月9日至8月10日限時2天推出CITY CAFE特大杯拿鐵買2送2、韓國熊津紅蔘飲買1送1、威德-in全系列買2送1、可口可樂435ml買2送1，活動期間持指定DM至門市刷專屬優惠條碼，即可享優惠（不得與其他優惠併用，商品種類與數量以各門市實際可販售數量為準）。

OPENPOINT APP「行動隨時取」8月9日至8月10日推出CITY PRIMA精品馥芮白買2送2，限量2萬組、每會員限購4組，開放線上支付，兌換期限至9月30日。

●全家便利商店

8月9日上午10點起全家便利商店APP「隨買跨店取」加碼推出「Fami!ce霜淇淋」、「FamiCollection大顆蜂蜜腰果」、「威德運動補給飲」同品項買1送1限量優惠，優惠商品每會員限購1份，兌換期限至10月31日，優惠只有一天，限量售完為止。

此外，全家便利商店「奪牌送電視」最強祭品文持續發威，目前已累計送出7台電視；「全家」會員於8月20日前每天下午3點至凌晨6點指定時段，在店舖單筆消費滿168元即可參加抽獎；更有媽媽煮藝兩件88折、馬尚煮4入69元等多重優惠，讓熱血觀賽也能填飽肚子。

●萊爾富

萊爾富即日起至8月20日推出樂法海洋深層小氣泡500ml系列的原味與水蜜桃風味，每款原單件售價29元，享任選買1送1；同一期間，萊爾富也為熬夜追賽事加油吶喊的民眾祭出樺達硬喉糖系列超涼薄荷、檸檬薄荷與甘草金桔薄荷口味，每款原單件售價42元，同享任選買1送1。

此外，萊爾富即日起至8月12日推出Hi café大杯系列美式咖啡（原價45元）、拿鐵咖啡（原價55元）享同品項買1送1，可冰、熱任選；還有濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1優惠。

●OKmart

OKmart獨家開賣的「KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾」，即日起至8月14日於全台門市購買可享2件59元。

歡慶奪牌同時持續為台灣隊選手加油，即日起至8月11日於全台OKmart門市購買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」可享買1送1優惠。