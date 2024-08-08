新入選米其林！創意台菜「叁酒弍沏」夏季新料理上桌

開幕不到一年，就於今年7月登上「米其林指南」當月入選餐廳名單的新派台菜餐廳「叁酒弍沏」，今夏持續以老菜新作、小菜大作等概念出發，推出全新料理「東成西就牛小排」、「新台灣牛肉湯」等多款餐點，為賓客帶來餐桌上的新意。另外也設計雙人套餐與小份量餐點，方便小型團體用餐。

位於台北東區商圈的「叁酒弍沏」，店名意指「餐酒饗宴」，不僅提供台味料理，同時也有專業調酒師坐鎮，提供豐富的餐酒體驗。料理部份，店內標榜以「老菜新作」、「小菜大作」、「名菜改作」等概念創作，將經典菜色重新翻轉、重組，賦予料理嶄新的面貌。本季新登場的「東成西就牛小排」，將川味紅燒牛肉、粉蒸肉相互結合，先將美國Prime級帶骨牛小排以多種醬料、香料醃製，再蒸煮熟透，可再搭配鳳梨片一同享用。牛小排本身口感軟嫩、肥瘦合宜，外層的醬香與酸甜果香也帶來開胃下飯的滋味，每份1,677元。

另道「新台灣牛肉湯」以現沖牛肉湯的概念出發，將美國PRIME等級無骨牛小排鋪於鍋內，底層並鋪上燒燙的卵石，上桌時再淋上牛骨高湯。熱石與現沖熱湯的高溫，讓牛肉片呈現粉紅色的半熟狀態，可以先品嚐原始的牛肉鮮甜與高湯濃郁香氣，再依照個人喜好添加九層塔、檸檬汁等配料，將台式牛肉湯化為越南風味，別有一番樂趣，每份977元。

除此之外，店內的招牌菜色「童心未泯松露雞」，運用「焢窯」的概念，將全雞先烤至8分熟，再於外層裹上麵團悶烤，上桌時需先剖開麵包，才能看見內部金黃多汁的烤雞。不僅可以直接單吃烤雞，也可搭配麵包同步品嚐，隨餐並附有松露雞油醬汁、藍莓乳酪醬、酸奶醬，增添料理的風味變化，每套1,577元。