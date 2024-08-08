威石東2024總統就職國宴用酒 後繼新款登場

最能表現真實台灣風土的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone），旗下「WE系列小威石東輕紅酒Clairet W°4」獲選為第16任正、副總統就職日國宴酒，讓國內外貴賓分享來自台灣這片土地的風味與喜悅。就在今年8月，後繼酒款「WE系列輕紅酒Clairet W°5」正式上市，讓更多的民眾有機會品嚐到台灣的獨特風土。

「WE 系列小威石東輕紅酒 Clairet W°5」混合了三種、跨三個年份的在地紅葡萄品種——黑后、蜜紅、巨峰，呈現出清透奪目的紅寶石色澤，瀰漫著生動野莓、蘑菇香氣，入口細膩多汁口感，在迷人的酸度中，透露出些許培根、森林風味，以及香料、木質調性與梅李核果心的微微苦感，餘韻以令人陶醉的鹹味收尾，完美詮釋出台灣獨有的輕盈紅酒風格。

與「WE 系列小威石東輕紅酒 Clairet W°5」同步登場的，還有「WE系列小威石東白酒 no.5」，採用60%金香、40%木杉葡萄釀製，具備活潑的檸檬、柚子、荔枝和柑橘皮風味，酸度迷人集中，礦物質地帶著胡椒感的鹹味，餘味清新芬芳。威石東表示，品飲這款白酒，就像在一個陽光燦爛的日子，有廣闊的藍天、波光粼粼的海洋，輕鬆地漫步在沙灘上，「身旁伴隨著心血來潮爬行的小螃蟹，享受無盡的愜意。」