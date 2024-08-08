皇家禮炮高年份之最 62禮讚展系列現極致調和工藝

「威士忌之王」皇家禮炮見證王者登基時鳴放21響禮砲的榮光時刻，而「62響禮砲」是極為罕見且尊榮的讚頌禮儀，用於顯耀君主加冕登基或誕生週年等最重要的皇家場合。皇家禮炮以至高禮遇62禮讚為靈感，推出62禮讚系列3款常態酒款，包括62禮讚經典藍瓶的改版新包裝與兩款全新酒款——保樂力加Le Cercle尊爵俱樂部獨賣的「皇家禮炮62禮讚——美國橡木桶珍選」，以及免稅通路獨賣的「皇家禮炮62禮讚——The Peated Reserve」，展現出皇家禮炮「威士忌之王」的至高王者風範。

皇家禮炮62禮讚系列將最頂級、最珍稀的酒液，以最極致的調和工藝展現於瓶中，登臨皇家禮炮高年份系列之最，彷彿女王皇冠上的藍寶石、紅寶石和祖母綠寶石。皇家禮炮首席調酒師 Sandy Hyslop，透過千挑萬選世代傳承而來的頂奢高年份珍稀酒藏，極致展現調和威士忌的最高工藝，將62禮讚這非凡稀有、震撼壯麗的強烈感官體驗，幻化為皇家禮炮62禮讚系列酒款捎來的一連串品酩感受。

皇家禮炮62禮讚經典藍瓶，是皇室至高盛典的完美開端。首席調酒師Sandy Hyslop憑藉40多年的製酒經驗，從高年份珍稀窖藏中精挑細選了50種以上最頂級長期熟成的麥芽和穀物威士忌，調和出風格獨樹一幟、滿足62禮讚強而有力、充滿活力與戲劇張力的酒液風格。除了頂級美國橡木桶與雪莉桶的運用，賦與酒液甜美的開端與奢華馥郁的口感，更奢選已消逝酒廠「神秘之井」Caperdonich的絕世酒液調和其中，堆疊皇家禮炮62禮讚豐厚且變化多端的層次，同時亦具備深邃且多樣的風味，如同禮炮儀式鳴放後繚繞不絕的悠長尾韻，於口中久久不散，甚至可長達10分鐘之久。

全新上市的「皇家禮炮62禮讚——美國橡木桶珍選」，靈感來自英國皇冠上的無價珍寶之一，世界上最大的黑王子紅寶石，巧妙運用備受世界頂尖釀酒師與威士忌行家高度讚譽、有「蘇格蘭保存最完好、不為人知的酒廠」之美名的Longmorn酒廠的頂級珍稀美國橡木桶酒液，創造出多層次的果香甜美口感，同時交織美國橡木桶所賦予的奶油糖、香草等香氣，風味層次不斷堆疊而上，餘韻綿長。Sandy Hyslop表示：「美國橡木桶珍選是62禮讚頂奢酒款中除了高度，更具深度及廣度的展現，可說是開拓62禮讚系列頂級酒款風味版圖的一大步。」

為慶祝皇家禮炮62禮讚系列在台上市，不但在國家戲劇院體驗舉辦皇家禮炮「耀世禮讚 新．奢饗宴」，透過3D光雕投影沉浸式體驗，將英王登基加冕西敏寺呈現在眼前，首席調酒師 Sandy Hyslop更親自飛到台灣，引領皇家禮炮62禮讚經典藍瓶的品飲。Sandy Hyslop表示：「這是無比的榮幸，能夠用最頂級的皇家禮炮表達對英國皇室的最高敬意，同時也因為皇家禮炮有如此顯赫深厚的高年份窖藏，才能讓我盡情發揮調和之藝。62禮讚是款極為珍貴傑出的極致調和之作，真正體現了它作為62響禮砲儀式最高榮譽之名。」

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