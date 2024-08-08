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adidas Originals好會玩復古時尚 林柏宏、郭雪芙帶頭示範

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas Originals在台北101運動時尚門市打造「原創復古時尚展示間」限時裝置，邀請林柏宏與郭雪芙以個人風格詮釋RETRO STYLE。圖／adidas Originals提供
adidas Originals在台北101運動時尚門市打造「原創復古時尚展示間」限時裝置，邀請林柏宏與郭雪芙以個人風格詮釋RETRO STYLE。圖／adidas Originals提供

復古風潮持續引領著運動時尚，adidas Originals再定義復古時尚，將年度鞋款T-TOE家族影響力擴及全身穿搭，同時也在adidas台北101運動時尚門市打造「原創復古時尚展示間」限時裝置，邀請林柏宏與郭雪芙以個人風格詮釋RETRO STYLE。鞋款部分除了T-TOE家族新成員登場，並預告下半年話題新鞋準備登台。

adidas Originals在「原創復古時尚展示間」以多樣新款單品碰撞混搭，展示了三大復古運動風穿搭潮流：時髦運動混搭風（SPORTY MIX）、少女運動風（BALLETCORE）、美式街頭風（STREET STYLE）。在運動鞋圈爆火的Remake風潮：透過配件創造屬於自己風格的鞋款，這股熱潮adidas Originals也運用在服飾穿搭上。

像是林柏宏示範的白色運動設計上衣搭配黑色三條線寬版長褲，外搭軍綠色背心由外套解構而成，增添整體造型的疊搭層次感，同系列解構式長褲亦可拆卸成五分短褲，可靈活變化各種風格搭配。

郭雪芙以緞面白色無袖高領上衣搭配米色運動短褲、外搭同色系運動外套，腳踩最新推出花朵GAZELLE鞋款，配上透膚膝下襪，並於襪子及鞋上飾以「原創改造包」中的緞帶、蝴蝶結、珍珠、花朵等配飾，示範出復古運動潮結合少女元素的甜美。

話題新鞋款也是注目焦點，包括復古跑鞋SL72以新姿態亮相。為跑步運動而生的SL 72於1972年首次推出，這次推出大膽紅、質感白、紫藍拼接、低調黑、活力黃等多種配色，呈現出復古鬆弛感，此系列共推出SL72 RS以及SL72 OG兩個版本鞋款。RS意為Reshaped（重塑），鞋款保留了經典的外觀基礎，但鞋型重塑更加挺立和飽滿，鞋頭則更加圓潤。OG則為致敬經典款式，還原經典元祖味道的纖細鞋身。另外，源於跆拳道訓練鞋的薄底鞋款TAEKWONDO，也即將在下半年正式登台。

林柏宏詮釋新潮復古時尚RETRO STYLE。圖／adidas Originals提供
林柏宏詮釋新潮復古時尚RETRO STYLE。圖／adidas Originals提供
郭雪芙示範出復古運動潮結合少女元素的甜美。圖／adidas Originals提供
郭雪芙示範出復古運動潮結合少女元素的甜美。圖／adidas Originals提供
adidas Originals復古跑鞋SL72以新姿態亮相。圖／adidas Originals提供
adidas Originals復古跑鞋SL72以新姿態亮相。圖／adidas Originals提供
adidas Originals復古跑鞋SL72以新姿態亮相，推出大膽紅、質感白、紫藍拼接、低調黑、活力黃等多種配色。記者江佩君／攝影
adidas Originals復古跑鞋SL72以新姿態亮相，推出大膽紅、質感白、紫藍拼接、低調黑、活力黃等多種配色。記者江佩君／攝影
adidas Originals復古跑鞋SL72以新姿態亮相，推出大膽紅、質感白、紫藍拼接、低調黑、活力黃等多種配色。記者江佩君／攝影
adidas Originals復古跑鞋SL72以新姿態亮相，推出大膽紅、質感白、紫藍拼接、低調黑、活力黃等多種配色。記者江佩君／攝影

adidas 運動

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