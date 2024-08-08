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台北101下半年布局 香奈兒開出亞太區最大珠寶旗艦店
出國潮與民眾消費預算重分配下，加上去年創造的超高成長，都讓今年消費市場顯得特別吃力，市場兩極化也愈來愈明顯，台北101指出，去年台北101購物中心業績含稅超過220億成長逾20%，今年因精品成長趨緩、但累計至6月仍有個位數成長，而VVIP消費卻仍有二位數成長，顯示高端消費力不受影響。
下半年一向是百貨零售必攻主戰場，台北101購物中心將在周年慶前夕的8月將有重磅店型登場，台北101總經理朱麗文預告，預計在8月底香奈兒將在二樓推出珠寶腕表旗艦大店，店型擴大三倍以上，將是亞太區最大店型。
台北101指出，即使今年精品市場相對乏力，但珠寶腕表在台灣仍有2位數成長，屬於抗跌產品。另也有不少品牌改裝登場，像是TORY BURCH將推出旗艦店型。餐飲部分則將引進「初魚」雙品牌進駐4樓，預計10月底推出，補足101過去缺乏的日式料理種類。
朱麗文指出，從台北101 VVIP消費力仍有雙位數成長來看，出國潮主要影響的是非會員與散客、小資族等，今年台北101來客仍是正成長，會員也有雙位數成長。隨著日圓開始升值，精品也調高日本市場售價，預期赴日採購潮將會趨緩，加上下半年有周年慶、耶誕跨年檔期等，預期今年下半年整體市況會朝好的方向進行。
即使高端消費夠有力，朱麗文表示，台北101也不會只偏向高端精品，而放棄大眾市場，在各方面、各業態做到第一，是台北101的目標。
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