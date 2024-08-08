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隨時間倍增的收藏之樂 朗格贊助骨董車展分享熱情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
A. Lange & Söhne朗格歐洲區總監Peter Justenhoven，頒發附手工雕刻擺輪夾板的證書予骨董車收藏家。圖／A. Lange & Söhne提供
A. Lange & Söhne朗格歐洲區總監Peter Justenhoven，頒發附手工雕刻擺輪夾板的證書予骨董車收藏家。圖／A. Lange & Söhne提供

收藏、維持骨董車需要龐大精力與經濟資源。這也讓骨董車的玩家自成收藏世界裡的一群特殊存在。頂級鐘表品牌朗格（A. Lange & Söhne）自2018年起便是Concours of Elegance骨董車展的合作夥伴，日前再於德國特格爾恩湖畔、贊助首屆德國「Concours of Elegance Germany」骨董車展，展現對傳承、工藝、藝術的熱情。

約50輛來自全世界的稀有骨董車，以及150輛專業賽事和汽車俱樂部的少見名車都在7月26、27兩日的骨董車展中現身，骨董車主與手表愛好者一同分享了對機械的熱情、對經典設計的喜好，更有隨時間流逝、但倍增的收藏喜悅。

雖然是靜態的骨董車展，但兩天的活動中，第一天並頒發了「Best of Show最佳車款」，由朗格歐洲區總監Peter Justenhoven頒獎給一台Lancia Astura Pinin Farina Cabriolet的骨董車收藏家，值得一提的是，證書上還將附有手工雕刻的鍍金德製銀擺輪夾板，這亦是朗格機芯的一大視覺特色。

朗格執行長Wilhelm Schmid並為此表示，身為擁有悠久歷史的德國品牌，幸能參與這場在德國境內舉辦的活動，「精確、工藝和永恆之美——這些特質也同樣體現在我們堅守品質的頂級腕表，這場雙強結合的非凡活動，相信將會成為彼此心中最獨特的難忘經歷。」

朗格（A. Lange & Söhne）自2018年起便是Concours of Elegance骨董車展的合作夥伴，日前再於德國特格爾恩湖畔、贊助首屆德國「Concours of Elegance Germany」骨董車展。圖／A. Lange & Söhne提供
朗格（A. Lange & Söhne）自2018年起便是Concours of Elegance骨董車展的合作夥伴，日前再於德國特格爾恩湖畔、贊助首屆德國「Concours of Elegance Germany」骨董車展。圖／A. Lange & Söhne提供
依循傳統形式、工藝，但始終追求實用、再突破的朗格，是今日頂級德國鐘表的同義詞。圖／A. Lange & Söhne提供
依循傳統形式、工藝，但始終追求實用、再突破的朗格，是今日頂級德國鐘表的同義詞。圖／A. Lange & Söhne提供
骨董車與經典腕表的共同之處，正在於隨時間的流逝、更顯倍增的收藏之樂。圖／A. Lange & Söhne提供
骨董車與經典腕表的共同之處，正在於隨時間的流逝、更顯倍增的收藏之樂。圖／A. Lange & Söhne提供

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