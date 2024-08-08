家樂福永續博覽會號召「從i開始」 打造籠飼雞體驗箱邀民眾感受「雞」生
台灣年度最重要的永續策展活動、第三屆亞太永續博覽會即日起至8月10日在台北世貿一館盛大展開，家樂福展區（E02）以「守護我們的家從i開始」為策展主題，以近年積極推動的十大永續價值消費者行動倡議為核心，策展四大亮點包含：越買地球越好的綠生活行動、等比例設置的籠飼雞體驗箱、展現家樂福和各界夥伴跨域結盟共創影響力，還有永續行動互動展示牆，家樂福永續長蘇小真更將於8月10日15:30～16:00永續沙龍登場，以「從i開始 我就是影響力」為題，分享家樂福如何帶動供應鏈一起為永續行動，歡迎民眾免費參觀。
亞太永續博覽會首日同步揭曉「2024第四屆TSAA台灣永續行動獎」，家樂福再次以「SGD12從i開始我就是影響力」積極推動消費者行動榮獲金獎肯定，並由家樂福總經理王俊超親自出席領獎。家樂福永續長蘇小真表示，為了減少每次策展不可避免的廢棄物，此次家樂福展區設計以可以重複使用的布料及組合結構為主，所有展品都是輕便好收納，未來將重複使用，希望讓策展製造的廢棄物降至最低。
展區設計邀請民眾走進互動，包括永續綠生活，把i價標帶回家，以「從i開始」介紹十大永續價值，讓顧客透過價值與價格同時呈現的價格牌，一起從購物開始永續綠生活。等比例特製，模擬經濟動物的生活環境打造「籠飼雞體驗箱」，邀民眾現場體驗辛苦「雞」生，感受經濟動物們為人類所作的付出，進而選擇動物福利標章產品。還有一面以許多小磁鐵拼出WE的主題字牆，加上眾多相片展示家樂福與永續夥伴們跨域合作協力，分別在食物、教育、藝術領域創造的影響力與改變。
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