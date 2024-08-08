快訊

日九州宮崎規模7.1強震傳災情 2機場急封跑道！航廈內玻璃碎滿地畫面曝光

奧運跆拳道／離場時行走不便！羅嘉翎首戰落敗靜待復活機會

花蓮下午5:36規模4.4地震！最大震度3級 9縣市有感

家樂福永續博覽會號召「從i開始」 打造籠飼雞體驗箱邀民眾感受「雞」生

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
邀請民眾一起行動，參觀完展區可拿走一個最想參與的永續行動磁鐵。記者黃筱晴／攝影
邀請民眾一起行動，參觀完展區可拿走一個最想參與的永續行動磁鐵。記者黃筱晴／攝影

台灣年度最重要的永續策展活動、第三屆亞太永續博覽會即日起至8月10日在台北世貿一館盛大展開，家樂福展區（E02）以「守護我們的家從i開始」為策展主題，以近年積極推動的十大永續價值消費者行動倡議為核心，策展四大亮點包含：越買地球越好的綠生活行動、等比例設置的籠飼雞體驗箱、展現家樂福和各界夥伴跨域結盟共創影響力，還有永續行動互動展示牆，家樂福永續長蘇小真更將於8月10日15:30～16:00永續沙龍登場，以「從i開始 我就是影響力」為題，分享家樂福如何帶動供應鏈一起為永續行動，歡迎民眾免費參觀。

亞太永續博覽會首日同步揭曉「2024第四屆TSAA台灣永續行動獎」，家樂福再次以「SGD12從i開始我就是影響力」積極推動消費者行動榮獲金獎肯定，並由家樂福總經理王俊超親自出席領獎。家樂福永續長蘇小真表示，為了減少每次策展不可避免的廢棄物，此次家樂福展區設計以可以重複使用的布料及組合結構為主，所有展品都是輕便好收納，未來將重複使用，希望讓策展製造的廢棄物降至最低。

展區設計邀請民眾走進互動，包括永續綠生活，把i價標帶回家，以「從i開始」介紹十大永續價值，讓顧客透過價值與價格同時呈現的價格牌，一起從購物開始永續綠生活。等比例特製，模擬經濟動物的生活環境打造「籠飼雞體驗箱」，邀民眾現場體驗辛苦「雞」生，感受經濟動物們為人類所作的付出，進而選擇動物福利標章產品。還有一面以許多小磁鐵拼出WE的主題字牆，加上眾多相片展示家樂福與永續夥伴們跨域合作協力，分別在食物、教育、藝術領域創造的影響力與改變。

家樂福把影響力概念店的設計搬到展場來。記者黃筱晴／攝影
家樂福把影響力概念店的設計搬到展場來。記者黃筱晴／攝影
家樂福總經理王俊超（左）、家樂福永續長蘇小真（右）。圖／家樂福提供
家樂福總經理王俊超（左）、家樂福永續長蘇小真（右）。圖／家樂福提供
記者黃筱晴／攝影
記者黃筱晴／攝影
家樂福今年再次以「SGD12從i開始我就是影響力」積極推動消費者行動榮獲金獎肯定。記者黃筱晴／攝影
家樂福今年再次以「SGD12從i開始我就是影響力」積極推動消費者行動榮獲金獎肯定。記者黃筱晴／攝影
以「從i開始」介紹十大永續價值，號召顧客從購物開始永續綠生活。記者黃筱晴／攝影
以「從i開始」介紹十大永續價值，號召顧客從購物開始永續綠生活。記者黃筱晴／攝影

動物 家樂福 永續

延伸閱讀

亞太永續博覽會全聯首登場 展區參與互動送小農產品

提升永續意識 國泰金參展亞太永續博覽會揪民眾闖永續三關

亞太永續博覽會台南淨零館開幕 獲永續行動金獎肯定

證交所前進永續博覽會

相關新聞

龜記喝到尖銳塑膠碎片！危機處理讓網轟「想把錯推給消費者」 公司回應

又有飲料店出包！一名網友於爆料公社發文，表示8月5日下午叫龜記的飲料，結果喝到明顯異物「兩塊塑膠」，杯子內面還有打到非常...

爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

網紅紀卜心、見習網美小吳創立的連鎖手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，因被消基會點名成分標示不清，因此引起消費爭議與粉絲不滿...

隨時間倍增的收藏之樂 朗格贊助骨董車展分享熱情

收藏、維持骨董車需要龐大精力與經濟資源。這也讓骨董車的玩家自成收藏世界裡的一群特殊存在。頂級鐘表品牌朗格（A. Lang...

家樂福永續博覽會號召「從i開始」 打造籠飼雞體驗箱邀民眾感受「雞」生

台灣年度最重要的永續策展活動、第三屆亞太永續博覽會即日起至8月10日在台北世貿一館盛大展開，家樂福展區（E02）以「守護...

台北101公布年度熱賣伴手禮 中秋月餅年年預購即賣光

作為台灣最具代表性地標的台北101，自2022年起跨足節慶送禮市場，期間開發不少特色、質感兼具的伴手禮，成為遊客造訪台北...

歡慶父親節！鞋全家福即日起至8月12日全面85折

歡慶8月8日父親節，鞋全家福即日起至8月12日，推出全面85折，會員持卡再享95折，8月12日前加碼指定品牌運動鞋75折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。