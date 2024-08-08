台北101公布年度熱賣伴手禮 中秋月餅年年預購即賣光

作為台灣最具代表性地標的台北101，自2022年起跨足節慶送禮市場，期間開發不少特色、質感兼具的伴手禮，成為遊客造訪台北101時可以歡喜帶回家的紀念禮品，此外，季節性的中秋月餅禮盒與每年供給限量的台北101紀念酒，更是許多國內企業主、101尊榮會員喜愛的送禮之選，台北101也首度公開年度熱銷禮品TOP 10。

台北101年度熱銷禮品排行榜TOP 10依序是：台北101紀念酒、台北101中秋月餅禮盒、台北101 BE@RBRICK聯名潮牌玩具、台北101客製茶包禮盒、台北101鐵盒餅乾-日景手繪款、3D系列-216片拼圖 #3晚霞、台北101皮革箱麻將、台北101造型巧克力禮盒16入、台北101建築造型水晶21cm、TAIPEI觀山肥皂禮盒。熱銷關鍵共通點在於設計均融入「台北101」標誌性大樓形象。

其中台北101中秋月餅禮盒更是季節性業績第一，2022年上市10天內6千盒即售罄，2023年預購期間單月就賣出上萬盒，由於去年85%訂單來自企業客戶，今年備貨上萬盒將會較去年再追加逾千盒以上。今年月餅禮盒含括廣式月餅、流心奶黃，還有首度推出的菠蘿蛋黃酥，並搭配台灣代表性的嶢陽茶罐，外包裝採跨年煙火設計，洋溢節慶歡愉氣氛。台北101中秋月餅即起至8月20日展開預購，預購期間享早鳥優惠價8.5折。