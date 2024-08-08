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歡慶父親節！鞋全家福即日起至8月12日全面85折

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
歡慶父親節！鞋全家福即日起至8月12日全面85折。圖／鞋全家福提供
歡慶父親節！鞋全家福即日起至8月12日全面85折。圖／鞋全家福提供

歡慶8月8日父親節，鞋全家福即日起至8月12日，推出全面85折，會員持卡再享95折，8月12日前加碼指定品牌運動鞋75折、GOOD-DAY女鞋8折；APP會員歡迎使用當月壽星優惠。會員購物不限金額享95折優惠，新申辦會員首次綁定鞋全家福APP，送開卡禮「100元電子折價券，每年生日當月還有100元購物金，歡迎親臨門市洽詢申辦。

鞋全家福是MIT微笑標章協力店，提供各式MIT微笑標章商品，力挺台灣在地製造、訴求品質認證，實體門市或線上購物均有販售，請認明

另外也推出購物新選擇「鞋全家福商品卡」購便利，依照面額分為1,000元、500元、100元等三種選擇，獨家精美設計兼具收藏紀念價值，適合學校或社團迎新、公司企業獎勵員工或愛心公益等各節慶活動贈品，歡迎洽詢各門市訂購，或直撥訂購專線0800-068-333轉2。

天熱不想出門鞋全家福線上購物e指搞定、實體門市取貨免運，一次購物同時擁有網路購物的便利及實體門市親切服務，歡迎多加使用。即日起到8月15日線上購物「輸碼現折」，於線上購物官網單筆滿1,000元，輸入折扣碼「F88MKT-100」立即折抵100元。

鞋全家福線上購物網https://shop.familyshoes.com.tw/familyshoes/

鞋全家福購物新選擇「鞋全家福商品卡」購便利，共分有三種面額。圖／鞋全家福提供
鞋全家福購物新選擇「鞋全家福商品卡」購便利，共分有三種面額。圖／鞋全家福提供

父親節 購物網

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