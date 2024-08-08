民俗月逆向操作格上租車雙打好康 一手中古車首推25萬0利率

格上租車首度推出25萬元、0利率限時專案，交車再送價值3999元的菁鑽住宿券，另外，以創新訂閱搶佔訂閱車市場逾8成的格上訂閱車，推出「夏日夢想出擊DreamStrike優惠方案」，身分證字母開頭符合條件者送出200公里里程租金折抵。

格上表示，傳統民俗月為房市車市淡季，但近年來年輕民眾不介意民俗月習俗，反而有藉此撿便宜的「淡季不淡」趨勢，格上一手中古車也趁勢推出0利率專案，在活動期間內購買格上一手中古車指定車型，即可申辦頭期款25萬0利率貸款方案，盼減輕消費者購車負擔。

格上表示，一手中古車主打安心車源，多為格上租車一手維護、擁有完整保養履歷的企業用車或主管用車，消費者無須擔心車輛來路不明，除一手車源保證，還提供售後全車保固及五大系統延長保固以及SAA專業第三方認證，讓消費者有最優質安心的中古車選擇。

格上也說，在汽車訂閱市場市占率第一的格上汽車，訂閱車優惠再加碼，8月底前推出下訂即贈500公里里程優惠，加碼「夏日夢想出擊DreamStrike優惠方案」，凡身分證字母開頭為D、R、E、A、M、S、T、I、K的格上會員，再贈送200公里里程，最高送出700公里里程租金折抵。