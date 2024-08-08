龜記傳含尖銳塑膠碎片！危機處理讓網轟「想把錯推給消費者」 公司回應

又有飲料店出包！一名網友於爆料公社發文，表示8月5日下午叫龜記的飲料，結果喝到明顯異物「兩塊塑膠」，杯子內面還有打到非常細碎、像是玻璃渣的塑膠，該網友表示「第一次認真感覺到生命危險的異物」。發文者也指出，當時打去店家反應，業者重做一份送來，但是總公司除了提供退費之外，到8月8日還沒有道歉。發文者也表示「一杯飲料是多少錢，想要這樣就把人摸頭？還想把錯推給消費者！」

根據爆料公社的貼文，發文者開頭就表示「這是我人生中喝到過最誇張，同時也是第一次認真感覺到生命危險的異物！如果我今天喝的很急，不是食道刮傷就是胃穿孔！」文內敘述，8月5日下午兩點叫飲料，約三點半開喝，大概兩三口就喝到異物，第一口異物已經吞下去，卡在喉頭上，很小，正在上班還沒回過神（後來用飯推下去）。第二口就有明顯異物，兩塊塑膠，飲料表面都是泡沫看不到裡面，整個倒出來就精采了，杯子內面還有打到非常細碎像是玻璃渣的塑膠。

文內也指出，發文者四點打去店家，業者說是果汁機的某某東西破掉，因為他們機器壞掉，拿備品出來頂，重做一份送來（等了一個小時），來的是打工仔，又緊張又沒決定權叫他回去。晚上店長打來，也是差不多說詞，但這個也沒有決定權，叫他上報總公司。

原po表示，「8/6總公司打來，也是我火氣真正起來的開始1.沒有道歉，連句不好意思都沒有。2.堅持他們檢查了所有東西都沒有破損，不知道怎麼來的。」在溝通的過程中，業者希望原po提供帳戶退款，原po表示「不給帳戶！你們自己想一下要怎麼處理！」後來在8月7日，一整天都沒有來電。原po也認為「很好，一杯飲料是多少錢，想要這樣就把人摸頭？還想把錯推給消費者！」

原po認為「我從頭到尾都沒有要求任何金錢賠償，只要一個誠心誠意的道歉，還等到第三天，我都覺得我人太好了呢！」文內並表示，「在8月8日12:56，龜記總公司現在才打來，但還是沒有道歉，就是我們怎樣巴拉巴拉，煩死人！」根據照片，兩塊塑膠碎片各約3公分、1.4公分長，外型尖銳，網友們也留言表示「這真的有點扯ㄝ」、「感覺是搖搖杯敲到餒」、「如果後續要做什麼動作建議去就醫比較有保障喔」。

對此事件，龜記也發表聲明，除了致歉之外，也表示接到消費者的反應後，門店先請員工重新製作一杯飲品並送至消費者住家，也針對此事作出道歉，但消費者希望由店長作出回應。該店店長立即致電予消費者道歉，而對方表達希望由總部出面道歉。總部接到消息後，立即致電關心顧客的情況，詢問身體狀況，希望協助立刻就醫進一步做檢查，也表達願意支付一切醫藥費用，同時詢問顧客的銀行帳號，希望處理退款程序。

龜記也表示，同時間，我們也立即與店長及該區督導了解整個製作過程，確認飲品製作完全遵照SOP進行，經過詳細檢查，最終發現問題來自於果汁機上蓋分離造成的碎片。為了避免類似情況再次發生，已通知門店於立刻更換新款的果汁機，並加強設備檢查和維護，對於龜記全門市的店員，也將進行更加嚴格的操作培訓，確保每一步驟都符合標準操作。

【爆料公社全文】

這是我人生中喝到過最誇張，同時也是第一次認真感覺到生命危險的異物！ 如果我今天喝的很急，不是食道刮傷就是胃穿孔！ 8/5下午兩點叫飲料，約三點半開喝，大概兩三口就喝到異物，第一，口異物已經吞下去，卡在喉頭上，很小，正在上班還沒回過神（後來用飯推下去） 第二口就有明顯異物，兩塊塑膠 飲料表面都是泡沫看不到裡面，整個倒出來就精采了 杯子內面還有打到非常細碎像是玻璃渣的塑膠 四點打去店家，說是果汁機的某某東西破掉，因為他們機器壞掉，拿備品出來頂，重做一份送來（等了一個小時），來的是打工仔，又緊張又沒決定權叫他回去 晚上店長打來，也是差不多說詞，但這個也沒有決定權，叫他上報總公司 8/6總公司打來，也是我火氣真正起來的開始 1.沒有道歉，連句不好意思都沒有 2.堅持他們檢查了所有東西都沒有破損，不知道怎麼來的 我說「你現在是在暗示都是我自己弄出來的囉！」 對方「呃--沒有沒有，我們今天打來只是想確定你有沒有怎麼樣，因為過了外送退款時間，給我帳戶讓會計退錢給你」 我說「不給帳戶！你們自己想一下要怎麼處理！」 掛掉電話。 8/7今天一整天都沒有任何未接來電 很好，一杯飲料是多少錢，想要這樣就把人摸頭？還想把錯推給消費者！ 打工仔跟店長不過是食物鏈底層，所以我也不太向他們計較(並非沒有不滿)，但是總公司那個態度實在超讓人不爽！ PS.我從頭到尾都沒有要求任何金錢賠償，只要一個誠心誠意的道歉，還等到第三天，我都覺得我人太好了呢！ 8/8 12:56 龜記總公司現在才打來，但還是沒有道歉，就是我們怎樣巴拉巴拉，煩死人！