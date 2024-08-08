聽新聞
test
0:00 / 0:00
快囤貨！全家便利商店「指定冰品任3件75折」 第二波再推「哈根達斯指定迷你杯、雪糕買10送10」
炎炎夏日就是要吃冰，全家便利商店清涼消暑新提案登場，即日起至8月20日指定冰品任選2件79折、任選3件75折，無論是哈根達斯迷你冰品、FamiCollection雪糕、SAKImoto聯名焦糖可可派對雪糕或蠟筆小新草莓脆皮雪糕，通通享優惠。
消暑優惠第二波8月21日起接力登場，「全家」自8月21日至9月3日推出年度最殺哈根達斯優惠，指定哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買2送1」（限同價位商品）及「買10送10」（不同價位商品以售價合計5折計算）優惠，單筆消費滿1,000元再加碼送「全家」Fa點5,000點。
此外，「全家」APP「集章趣」自8月21日至9月3日同步推出哈根達斯集章活動，單筆消費滿4件可集1個章，集滿10個章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱或160元「全家」紅利金，數量有限、兌完為止。
●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言