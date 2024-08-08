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快囤貨！全家便利商店「指定冰品任3件75折」　第二波再推「哈根達斯指定迷你杯、雪糕買10送10」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店8月21日至9月3日推出哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買2送1」（限同價位商品）及「買10送10」（不同價位商品以售價合計5折計算）優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月21日至9月3日推出哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買2送1」（限同價位商品）及「買10送10」（不同價位商品以售價合計5折計算）優惠。圖／全家便利商店提供

炎炎夏日就是要吃冰，全家便利商店清涼消暑新提案登場，即日起至8月20日指定冰品任選2件79折、任選3件75折，無論是哈根達斯迷你冰品、FamiCollection雪糕、SAKImoto聯名焦糖可可派對雪糕或蠟筆小新草莓脆皮雪糕，通通享優惠。

消暑優惠第二波8月21日起接力登場，「全家」自8月21日至9月3日推出年度最殺哈根達斯優惠，指定哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買2送1」（限同價位商品）及「買10送10」（不同價位商品以售價合計5折計算）優惠，單筆消費滿1,000元再加碼送「全家」Fa點5,000點。

此外，「全家」APP「集章趣」自8月21日至9月3日同步推出哈根達斯集章活動，單筆消費滿4件可集1個章，集滿10個章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱或160元「全家」紅利金，數量有限、兌完為止。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店8月21日至9月3日推出年度最殺哈根達斯優惠，同步推出哈根達斯集章活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月21日至9月3日推出年度最殺哈根達斯優惠，同步推出哈根達斯集章活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月21日至9月3日推出哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買2送1」（限同價位商品）及「買10送10」（不同價位商品以售價合計5折計算）優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月21日至9月3日推出哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買2送1」（限同價位商品）及「買10送10」（不同價位商品以售價合計5折計算）優惠。圖／全家便利商店提供

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