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Tiffany & Co.高級珠寶展 預約制下周師大美術館開展
珠寶的美，常從自然的飛禽走獸、又或是日月星辰得到啟發。珠寶品牌Tiffany & Co.蒂芙尼預告，將發表2024 Blue Book高級珠寶系列「Tiffany Céleste蒼穹萬象」主題，並從下周四開展、展期長達一周。
本次「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象 高級珠寶展」，將在Tiffany & Co. 珠寶與高級珠寶首席珠寶設計師Nathalie Verdeille的主導下，重現設計大師Jean Schlumberger的經典「石上鳥」珠寶。展品將呈現Tiffany Céleste春季及夏季新品系列，其中春季系列包含Wings飛羽凌空、Arrow乘風箭矢、Constellation星圖幻境、Iconic Star星夜如夢、Ray of Light華光萬丈與Apollo燦爛之輝等六主題，夏季新品則涵蓋Peacock孔雀華翎、Shooting Star流光星彩以及Flames熾陽之焰三個全新篇章。
同時一款先前曾為品牌代言人Anya Taylor-Joy所配戴的Ray of Light華光萬丈系列項鍊也將首次在台灣展出，該款設計是從檔案資料庫中、一件由Jean Schlumberger為Tiffany設計的仿鎏金日光胸針，並以紅色尖晶石為主題，其中中央主石還可拆卸、成為胸針單獨配戴。展覽將從8月15日（四）開始，直至8月23（五）為止，地點為師大美術館、台北市和平東路一段129號，並將採預約、預約入場。
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