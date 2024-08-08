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Tiffany & Co.高級珠寶展 預約制下周師大美術館開展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Tiffany & Co. 蒂芙尼「Tiffany Céleste蒼穹萬象」主題展，將從下周四開展、為期長達一周。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co. 蒂芙尼「Tiffany Céleste蒼穹萬象」主題展，將從下周四開展、為期長達一周。圖／Tiffany & Co.提供

珠寶的美，常從自然的飛禽走獸、又或是日月星辰得到啟發。珠寶品牌Tiffany & Co.蒂芙尼預告，將發表2024 Blue Book高級珠寶系列「Tiffany Céleste蒼穹萬象」主題，並從下周四開展、展期長達一周。

本次「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象 高級珠寶展」，將在Tiffany & Co. 珠寶與高級珠寶首席珠寶設計師Nathalie Verdeille的主導下，重現設計大師Jean Schlumberger的經典「石上鳥」珠寶。展品將呈現Tiffany Céleste春季及夏季新品系列，其中春季系列包含Wings飛羽凌空、Arrow乘風箭矢、Constellation星圖幻境、Iconic Star星夜如夢、Ray of Light華光萬丈與Apollo燦爛之輝等六主題，夏季新品則涵蓋Peacock孔雀華翎、Shooting Star流光星彩以及Flames熾陽之焰三個全新篇章。

同時一款先前曾為品牌代言人Anya Taylor-Joy所配戴的Ray of Light華光萬丈系列項鍊也將首次在台灣展出，該款設計是從檔案資料庫中、一件由Jean Schlumberger為Tiffany設計的仿鎏金日光胸針，並以紅色尖晶石為主題，其中中央主石還可拆卸、成為胸針單獨配戴。展覽將從8月15日（四）開始，直至8月23（五）為止，地點為師大美術館、台北市和平東路一段129號，並將採預約、預約入場。

Tiffany & Co. Blue Book 2024高級珠寶展Schlumberger主題空間。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co. Blue Book 2024高級珠寶展Schlumberger主題空間。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Céleste華光萬丈系列鉑金與18K黃金鑽石項鍊、鑲嵌逾48克拉紅色尖晶石與超過4克拉之粉色尖晶石。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Céleste華光萬丈系列鉑金與18K黃金鑽石項鍊、鑲嵌逾48克拉紅色尖晶石與超過4克拉之粉色尖晶石。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Céleste流光星彩系列鉑金與18K黃金鑽石耳環，鑲嵌2顆逾10克拉紫水晶。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Céleste流光星彩系列鉑金與18K黃金鑽石耳環，鑲嵌2顆逾10克拉紫水晶。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co.品牌代言人Anya Taylor-Joy。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co.品牌代言人Anya Taylor-Joy。圖／Tiffany & Co.提供

Tiffany 珠寶 設計師

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