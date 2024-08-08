Tiffany & Co.高級珠寶展 預約制下周師大美術館開展

珠寶的美，常從自然的飛禽走獸、又或是日月星辰得到啟發。珠寶品牌Tiffany & Co.蒂芙尼預告，將發表2024 Blue Book高級珠寶系列「Tiffany Céleste蒼穹萬象」主題，並從下周四開展、展期長達一周。

本次「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象 高級珠寶展」，將在Tiffany & Co. 珠寶與高級珠寶首席珠寶設計師Nathalie Verdeille的主導下，重現設計大師Jean Schlumberger的經典「石上鳥」珠寶。展品將呈現Tiffany Céleste春季及夏季新品系列，其中春季系列包含Wings飛羽凌空、Arrow乘風箭矢、Constellation星圖幻境、Iconic Star星夜如夢、Ray of Light華光萬丈與Apollo燦爛之輝等六主題，夏季新品則涵蓋Peacock孔雀華翎、Shooting Star流光星彩以及Flames熾陽之焰三個全新篇章。