福容、祥和蔬食推出中秋限定月餅新選擇

中秋節的送禮烘焙商機是各大飯店餐飲必爭之地，福容飯店8日宣布推出廣式經典「福容月餅禮盒」，五種精選口味，既保留經典，又展現創新風味。蔬食當道讓月餅需求也有新選擇，米其林必比登「祥和蔬食」，「祥和蔬食」與烘焙界名店「慶祝烘焙」聯手推出「璀耀金月」。

福容飯店表示，今年中秋月餅市場百家爭鳴，福容飯店推出月餅禮盒內含御選蓮蓉蛋黃、極品棗泥核桃、典藏滷肉豆沙、馥郁清甜香柚以及秘製炭焙烏龍，每樣皆為飯店主廚精心監製，口感飽滿，層次豐富。即日起至9月17日限量販售，享福卡會員可享最高88折優惠，大量購買的企業客戶另有優惠選項。

福容廣式經典月餅有五種口味，御選蓮蓉蛋黃，細膩綿密的白蓮蓉入口即化，包裹著鹹香蛋黃，鹹甜交融，經典搭配讓人一試難忘；極品棗泥核桃，棗泥餡柔滑細膩，搭配香脆核桃碎，每一口都帶來豐富的層次感。典藏滷肉豆沙，結合了傳統滷肉和甜美豆沙的雙重口感，是值得細細品嚐的懷舊滋味；馥郁清甜香柚，融合了柚子的清新酸甜，清新的味道在口中綻放，適合喜愛清爽口感的朋友。秘製炭焙烏龍，內餡以白豆沙與阿里山烏龍茶葉精心製作，茶香餘韻令人陶醉，是茶香愛好者的理想選擇。

消費者選購月餅也能有新選擇，米其林必比登「祥和蔬食」與烘焙界名店「慶祝烘焙」聯手推出「璀耀金月」中秋禮盒，「祥和蔬食」為全台首家川式料理的蔬食餐廳，連續6年蟬聯台北米其林必比登推薦，「慶祝烘焙」是由張家豪師傅於2021年創立，師承日本烘焙大師野上智寬並為其首席大弟子，擁有26年的烘焙職人生涯，致力傳承歐式麵包，尤以義式風格見長。

雙方共同研發的【祥和綠豆椪】，由祥和主廚炒製出特製素肉餡，再由慶祝師傅搭配台灣本土綿密細緻的綠豆沙搭配而成，外皮選用日本昭和麵粉與紐西蘭奶油，一口吃下外皮酥香內餡鹹香，產出不同於以往市售的素綠豆椪風味。【慶祝蛋黃酥】，嚴選鹽漬33天的紅土鹹鴨蛋黃、Lurpak 歐洲冠軍奶油、日本熊本麵粉跟綿密低糖的紅豆沙內餡，每顆蛋黃酥呈現黃澄澄圓滾滾的飽滿模樣，「璀耀金月」中秋禮盒(蛋奶素)，

即日起，除了可在「祥和蔬食」與「慶祝烘焙」官方網站預購之外，也可於「祥和蔬食」鎮江店及慶城店內預購中秋禮盒，限量一千盒，售完為止。