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鏤空、動感或時髦？TISSOT新表 情人、父親節一次購足
隨著七夕情人節、父親節都將在八月登場，瑞士平價機械鐘表品牌天梭表（Tissot）也推薦了包含杜魯爾、T-Touch Connect Sport、競速等三大系列，一次滿足運動、時尚、創新的不同贈禮需求。
其中杜魯爾系列表款2024新品首次推出鏤空設計，39毫米的尺寸並有經典藍、內斂黑、獨特棕三色款式，並搭配Powermatic 80自動上鍊機芯，因此可近距離欣賞機芯的打磨修飾細節，其中獨特棕色款並首次搭配Patina皮革，散發獨特的紳士韻味，訂價都在28,700元至30,900元不等。競速系列三針自動表則主打奢華的運動風格，41毫米尺寸具稜角分明的個性，成為手上的陽剛男性珠寶，並分精鋼配黑色面盤、精鋼鍊帶配藍色面盤，以及溫暖的玫瑰金色PVD款，訂價都在25,000元以內有找，因此也可成為社會新鮮人的首只機械入門表款。
同時T-Touch Connect Sport系列則全面升級，表款維持傳統的三針形式，並帶來跑步、登山、單車、訓練四種模式。表款的材質運用相當豐富，計有鈦金屬、黑色PVD、玫瑰金PVD、藍色陶瓷、橘色、白陶瓷等多種組合；全數都較前一代設計重量減輕30%、厚度減少12%，運動時高度減輕手腕負擔。尤其手機面板改為太陽能充電，即便不連結手機充電，也可待機3至6個月之久，長效可靠。表款尺寸也從原先的47.5縮減為43毫米，展現遊走於商務、運動的風格百搭。
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