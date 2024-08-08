鏤空、動感或時髦？TISSOT新表 情人、父親節一次購足

隨著七夕情人節、父親節都將在八月登場，瑞士平價機械鐘表品牌天梭表（Tissot）也推薦了包含杜魯爾、T-Touch Connect Sport、競速等三大系列，一次滿足運動、時尚、創新的不同贈禮需求。

其中杜魯爾系列表款2024新品首次推出鏤空設計，39毫米的尺寸並有經典藍、內斂黑、獨特棕三色款式，並搭配Powermatic 80自動上鍊機芯，因此可近距離欣賞機芯的打磨修飾細節，其中獨特棕色款並首次搭配Patina皮革，散發獨特的紳士韻味，訂價都在28,700元至30,900元不等。競速系列三針自動表則主打奢華的運動風格，41毫米尺寸具稜角分明的個性，成為手上的陽剛男性珠寶，並分精鋼配黑色面盤、精鋼鍊帶配藍色面盤，以及溫暖的玫瑰金色PVD款，訂價都在25,000元以內有找，因此也可成為社會新鮮人的首只機械入門表款。