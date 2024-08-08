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爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

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爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「十盛熟成奶茶專門店」因拒絕告知使用的牛奶品牌，引起消費者爭議。記者曾學仁／攝影
「十盛熟成奶茶專門店」因拒絕告知使用的牛奶品牌，引起消費者爭議。記者曾學仁／攝影

網紅紀卜心、見習網美小吳創立的連鎖手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，因被消基會點名成分標示不清，因此引起消費爭議與粉絲不滿，兩人的澄清說法也沒有獲得網友支持。十盛在8月8日再度發布公告，表示將於下週打造全新官網，整理門市消費、飲品問與答。公告中也指出，確認將「熟成」2字下架，並會更新門市招牌與店內裝潢。

「十盛熟成奶茶專賣店」本次發布的公告中指出，全新官網將於下週正式跟大家見面，並表示確認將「熟成」兩字下架，未來用詞必定更加小心謹慎。會以更淺顯易懂的內容面對消費大眾。下週也會陸續展開大規模動作，更新門市招牌與店內裝潢、修正爭議文字及視覺。

根據十盛官網公佈的問與答，指出「菜單上販售的厚乳奶茶與輕乳奶茶使用『特級乳粉』、『奶精』、『鮮奶』調製而成，並非純鮮奶茶。另外對於「飲料跟北海道有什麼關係？」，官網也表示「厚乳奶茶與輕乳奶茶中都有加入『北海道十勝四葉奶粉』，100%採用北海道產的生乳，將其濃縮、乾燥並保有濃郁乳香之奶粉」。

除此之外，官網的問與答中，也有「為什麼點無糖奶茶，喝起來卻甜甜的？」、「為什麼「極濃鍋煮」跟「伯爵康提」不能點無糖？」、「厚乳跟輕乳奶茶的差別是？」等不同問題與答覆，但消費者是否埋單，仍待繼續觀察。

北海道 十盛 奶茶

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