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農曆七月鬼門開...居家風水12項禁忌「不要鐵齒」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆七月是中華傳統民俗月，民眾會前往廟宇普度，命理師楊登嵙提醒此月份的民俗禁忌。圖／本報資料照
農曆七月是中華傳統民俗月，民眾會前往廟宇普度，命理師楊登嵙提醒此月份的民俗禁忌。圖／本報資料照

從上月29日即進入農曆七月，也是俗稱的「鬼月」、「民俗月」，命理師楊登嵙說，在習俗上鬼月有一些禁忌，例如不宜開工動土、入宅、買房等12項禁忌，面對習俗可以抱著敬畏的心，但千萬不要「鐵齒」去嘗試，以免招來不必要的困擾。

農曆七月12項居家風水禁忌：

1.不要開工動土：

農曆七月開工動土容易驚動好兄弟，最好等到農曆八月再開工動土，若在農曆七月前已經開工動土，則在七月可以繼續施工，沒有關係。

2.不要入宅：

居家幾樣小物品或小家電搬入新宅可以，大型物品、家具及家電，甚至是神明及祖龕則不宜，在農曆七月入宅，容易讓好兄弟趁機而入。

3.不要買房：

農曆七月鬼月購屋買房人氣衰退，此時看房，出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆八月找個好日子正式過戶、開工裝修，喬遷入宅，開心住進去。

4.不要掛燈籠：

在普度前各廟的廟庭會豎起一支尾帶竹葉頭帶根的竹竿，上面懸掛著圓形的燈籠，燈上寫著「慶讚中元」的字樣，稱為「豎燈篙」，會在普度當天點上燈火，方便指引那些回到陽間度假的孤魂野鬼，前來聚集休憩，並且享用人們準備的豐盛祭品。農曆七月若在門口或陽台張掛燈籠，好兄弟會以為這燈籠是通知他們前往，尤其是白色燈籠更忌諱。

5.不要掛風鈴：

農曆七月若在門口、陽台或門窗張掛風鈴，發出震動的聲音，好兄弟會以為這風鈴是通知祂們前往，尤其是銅鈴更忌諱。

6.避免陰暗：

有些人為了省電，不管是白天或晚上經常把燈關到最小程度，若對外的窗戶又少，導致房子裡過於陰暗，造就好兄弟喜愛的陰暗環境。也容易被認為裡面沒人，進而吸引宵小的注意。

7.避免潮濕：

門窗都緊閉，久而久之住家內部就容易潮濕，甚至空氣不流通，屋子裡就會有霉味，加上不開燈的關係，這樣的環境是好兄弟的最愛，人容易產生負面思考也招來疾病。白天打開窗戶，盡量讓陽光進入室內，以收納陽氣，驅除陰氣。

8.裝修不宜暗沉：

黑色、灰色等暗深色系容易聚集陰氣，對運勢和情緒會帶來負面的影響，居家裝修若已經是如此，可以挑選明亮的家具及裝飾品，顏色以紅、橙、黃等暖色系，燈光用太陽光的暖色光來改善，藉此提升正面能量，轉換負面磁場。

9.不宜拱門拱窗：

拱門拱窗的造型好像墓碑，會招來陰氣，宜將上方彎拱造型裝修遮蔽。

10.樹木不宜太多茂密：庭院或陽台樹木太多，樹葉茂密到遮天蔽日，會讓好兄弟喜歡來這裡休憩，宜在農曆七月前修枝剪葉，若七月已經來到，要用紅布條將樹幹圍繞一圈，轉陰為陽。

11.晚上睡覺鞋頭不宜對床：

晚上睡覺鞋頭不宜對床，宜將鞋頭背床，讓好兄弟無法穿你的鞋。

12.人偶不宜太多：家裡洋娃娃、人偶、神像不宜太多，怕被好兄弟入侵，要用紅紙剪成十元銅板大小，將其貼在人偶的底座或腳下，讓好兄弟無法入侵。

（註：以上1至5項為農曆七月不宜，6至12項為平常就不宜）

兄弟 農曆七月 鬼月

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