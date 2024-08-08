發票存載具不卡關！「LINE發票管家」教你兩大錢包捷徑設定小撇步

電子發票存載具已經成為許多民眾的消費日常，想要帥氣地秀出條碼而不手忙腳亂，現在還有這一招！LINE推出的發票管理小工具「LINE發票管家」，不需額外下載第三方發票App，只要透過LINE啟用此功能，就可以輕鬆管理雲端發票、對獎、記帳，甚至分析你的消費狀況。但除了在LINE Pay中綁定發票載具，習慣使用Apple Pay、Google Pay的用戶還可以將載具存在電子錢包中，iOS用戶甚至可以設定為鎖定畫面時的預設封面，讓結帳流程更快速流暢。

iOS用戶一招可將載具存入錢包中。圖／LINE提供 iOS使用者，進入LINE發票管家「設定」> 點擊「將手機條碼加到Apple錢包」> 點選「加到Apple錢包」即可將載具條碼加入Apple錢包，支付時上下切換即可使用。另外，如果使用的是iOS 16以上版本，現在還可以在鎖定畫面上加上小工具，讓你不解鎖也能喚醒發票管家。

iOS系統獨家，鎖定畫面加上小工具，不解鎖也能喚醒發票管家。圖／LINE提供 第一步：在螢幕鎖定時觸碰並按住鎖定畫面，直到「自訂」按鈕出現，然後點一下「自訂」

第二步：選取「鎖定畫面」

第三步：進入鎖定畫面自訂模式。點擊時鐘下方長型區域

第四步：點一下「加入小工具」。然後從下方列表中選擇「＋LINE」

第五步：選擇要加入鎖定畫面的小工具

第六步：確認「LINE發票管家」小工具已新增至鎖定畫面。

第七步：完成時，點一下「關閉」按鈕，然後點一下「完成」，以後在鎖定畫面也能輕鬆滑一下就刻意打開LINE發票管家。 iOS系統獨家，鎖定畫面加上小工具，不解鎖也能喚醒發票管家。圖／LINE提供

如果是Android使用者，則可透過製作手機條碼桌布的方式將條碼加入Google錢包。首先，進入LINE發票管家下方最右邊的「設定」，點擊「製作手機條碼桌布」拖曳圖片至想要的位置後按右下角「確定位置」，長按圖片後會跳出選項，選擇「下載圖片」，即可得到載具條碼圖片。接下來打開Google錢包，點擊新增「相片」，選擇剛剛存下來的條碼圖片，輸入此票證名稱，自由命名想要的名稱，即完成載具條碼設定。 Android用戶須先製作手機條碼桌布。圖／LINE提供