可樂娜啤酒攜手衝浪品牌Roxy 超Chill限量周邊登場

可樂娜（Corona）啤酒今夏與攜手衝浪品牌Roxy推出超夢幻限量聯名周邊，8月9日起在全台家樂福、大潤發購買兩手可樂娜啤酒 330mL瓶裝，即可擁有可樂娜x Roxy聯名肩背包；在全台Roxy指定門市消費滿額3,600元，還可獲得專屬聯名海灘墊，讓你在海灘上Chill躺平。

可樂娜啤酒與Roxy限量聯名肩背包，兩面以可樂娜Logo結合ROXY Logo呈現，設計簡約又有質感；海灘墊則以滿版的圖騰、白色流蘇搭配雙方Logo，細節滿滿。

此外，可樂娜啤酒特別為全台戶外愛好者和音樂愛好者，量身打造Corona Chill Out Tour，鎖定山海派探險玩家和熱愛音樂生活的玩家，一起來Chill解放自我，將於8月10日至11日來到福隆草地浪花音樂會與WILDER WEEKEND，兩場活動融合音樂與市集活動的盛會完美詮釋「This is Living」的生活理念。伴隨可樂娜啤酒的清爽口感和淡淡檸檬香氣，每一刻都讓你感受到無限的自在與愜意。

只要到「Corona 可樂娜啤酒」攤位拍照打卡並上傳任一平台限動，即可免費獲得 200ml 沁涼的可樂娜啤酒乙杯。完成拍照打卡後及獲得資格於整點參與Corona Chill Game限定賽，挑戰關主成功即可再獲得一瓶 Corona，名額有限，送完為止。相關活動詳情請參考可樂娜啤酒 Facebook與Instagram。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

可樂娜啤酒與Roxy攜手推出超夢幻限量聯名周邊。圖／可樂娜啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康