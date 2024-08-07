用粥煮火鍋！「粥起」粥底火鍋　開幕送250元海鮮盤

吃過用「粥」當鍋底的火鍋嗎？8月8日正式開幕的「粥起 粥底火鍋．熱炒」，標榜是全台首間粥底火鍋專賣店，提供三款特色香米粥底，另外還有多款特色熱炒。為慶祝新店開幕，用餐即贈價值250元的「海味拼盤」，參與線上活動，還可享「美國牛胸腹肉」加購優惠價49元。

「粥底火鍋」源自廣東順德，乃是順德料理中極具代表性的特色名菜。最大的特色，就是使用滾燙的米粥作為湯底，為食材增添滑順感與自然米香，被饕客譽為「天下最鮮的火鍋」。全新開幕的「粥起」，鄰近台北仁愛圓環，即是以順德粥底火鍋為基礎延伸，提供個人化的粥底火鍋套餐。

店內的粥底火鍋，共供應「干貝白粥底」、「菌菇粥底」、「厚白雞湯粥底」等3種特色鍋底。均是使用泰國香米，搭配上蓮子、枸杞、甘草、嫩薑等配方烹煮而成，並再依口味添加干貝絲、牛肝菌、香菇、老母雞湯等食材，帶來不同的特色風味變化，且都提供免費續粥的服務。

除了可自選的粥底之外，套餐中還提供「特選培根牛、特選牛胸腹肉、特選梅花豬、無骨雞腿肉」等肉品，或是可加價升級「溫體牛佐生蛋黃」。另外還有高麗菜、玉米筍等蔬菜6選1，以及芋頭貢丸、三記魚餃等火鍋配料6選2，讓顧客依照個人喜好搭配，每套490元起。顧客可以依照「一鮮、二葷、三素、四粥」的順序，依次添加海鮮、肉品、蔬菜與火鍋料涮煮，讓米粥保留食材的鮮度，同時也讓滋味精華融入米粥，最後再品嚐粥底，享受濃厚的滋味。

除了個人粥底火鍋，店內也提供多款熱炒料理。「湖南蛋」，是將水煮蛋切片下鍋快炒，搭配豆豉、蒜頭、辣椒等佐料調味，滋味鹹香，可以直接品嚐也適合搭配粥底火鍋，每份180元。「鮮蝦炒蘑菇」則同時添加西式奶油與中式香油，再以辣椒、黑胡椒等辛香料調味，以中西合併的概念，炒出蘑菇與鮮蝦本身的鮮香與彈性，每份280元。

此外，還有以豆瓣醬賦味的「客家小炒」、添加紹興酒的「松阪豬炒水蓮」，以及使用溫體牛肉、龍鬚菜入饌的「蔥爆沙茶溫體牛」，其他也有「金沙中卷」、炸鮮奶」、「粥起炒飯」等不同菜色選擇，單份價格多落於200～300之間。

為慶祝新店登場，凡消費者8月底前到店用餐，每人贈送「海味拼盤」一份，內含有台灣大文蛤6顆、新鮮活體鮑魚1只，價值250元。活動期間參加線上活動，還可以49元優惠價，加購「美國牛胸腹肉」一份。

【粥起 粥底火鍋．熱炒】

地址：台北市大安區東豐街65號1樓