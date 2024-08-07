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開箱HomePod mini午夜黑！從起床到入睡 一刻都離不開它

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
將2部HomePod min放在同⼀個房間內，就可以它們設定為⾃動相互平衡，以獲得更寬廣、身歷其境的⾳場。記者黃筱晴／攝影
將2部HomePod min放在同⼀個房間內，就可以它們設定為⾃動相互平衡，以獲得更寬廣、身歷其境的⾳場。記者黃筱晴／攝影

蘋果上個月突襲推出了HomePod mini新色「午夜黑」，跟原本黃色、橙色、藍色和白色的款式功能相同，但換上了更環保的100%再生網狀織物材質製作，從頂部到底部徹徹底底的黑色系，為家中喜愛深色風格的民眾帶來新選擇。蘋果也預告，今年稍晚，SharePlay同播共享功能也可以在HomePod上使用。

或許有很多人覺得HomePod系列不就是一款智慧音箱，到底有什麼一定要入手的原因，但對從第一代HomePod就入手的記者來說，這可是家中從起床到入睡，隨時都能發揮便利智慧功能的超實用好物。

透過家庭App設定好的自動化排程，每天早上到了起床時間，喚醒全家的是已經設定好的Apple Music歌單，說一聲「Hey Siri, 早安」，情境功能就可以幫忙打開電燈、窗簾等智慧HomeKit配件。選擇當天要穿什麼衣服出門之前，肯定要先問一下「Hey Siri, 今天台北天氣」，而在梳洗、吃早餐的過程中，也可以請Siri播放新聞、交通、提醒事項和⾏事曆等資訊，為今天行程做好更充足的準備。

出門之後發現房間的燈好像忘記關？打開家庭App，就能查看你是否已經鎖好⾨或關上燈，如果家裡有安裝支援HomeKit的⾨鈴、監視攝影機，即使不在家，也能隨時透過HomePod mini這個超實惠的智慧家庭中樞，在家中都沒人時隨時使⽤iPhone遠端操控智慧家庭配件。

「廣播」功能也意外經常發揮作用，蘋果原本的發想是讓用戶可由⼀部HomePod mini傳送廣播訊息⾄家中另外⼀或多個不同房間裡的HomePod mini，發揮傳統透天厝會看到的電話對講機的功能。但對於居家空間沒這麼幅員遼闊的都會小家庭來說，最常使用到的反而是出門在外時，透過手上的iPhone、Apple Watch，或是CarPlay發送語音廣播訊息給家人，「趕快寫功課」、「不要再看電視了」，溝通更簡單便利。

下班回到家，只要將手中配備U1晶⽚的iPhone靠近HomePod mini，它的「距離感測控制」功能就可以幫你接力繼續播放iPhone上正在播放的內容，或主動提供個性化建議。準備晚餐時，「Hey Siri, 計時3分鐘」可以避免爐火上的菜煮過頭；倒垃圾的時間到了，已經排程好的鬧鐘會響起，提醒你準備出門免得錯過垃圾車。

到了孩子準備就寢的時間，家中燈光會自動轉暗，還看不懂時鐘、只顧著玩沒在看時鐘的孩子們就會知道，該準備刷牙上床睡覺了。睡前故事講到喉嚨沙啞孩子還不睡嗎？快叫HomePod mini播放《從前從前》Podcast，讓童話阿姨幫你分擔。

如果你是需要聽一點白噪音才能幫助入睡的人，HomePod mini現在也提供「Ambient Sounds環境音」功能，在想要集中注意⼒、放鬆或入睡時，提供完美的背景⾳效，像是風聲、雨聲、森林、⽩噪⾳、壁爐柴火聲、溪流、夜間和海洋的舒緩聲⾳。

新款的HomePod mini也內建溫濕度感測器了，所以除了可以詢問房間內的溫度和濕度，也可以建立智慧家庭自動化功能，像是高於幾度就開冷氣、濕度太高就開除濕機等。「聲音辨識」功能，也能夠偵測到煙霧或⼀氧化碳警報，並在聽到警報時向你的iPhone、iPad和Apple Watch發送通知，不在家的時候也幫你守護居家安全。

HomePod vs. HomePod mini怎麼選？

兩者在軟體功能上幾乎完全相同，最主要就是音質的差異，所以可從音效需求、擺放位置、預算來挑選。HomePod擁有長衝程低音喇叭、5組波束成形高音喇叭陣列、空間音訊、室內空間感測功能，可以達成立體感、低音強烈的震撼音效，也可以感受較細膩的背景細節；HomePod mini雖然體積小，但透過全音域驅動單體、雙振動抑制被動輻射器，還是可以達成飽滿的低音節奏感，只是共鳴震撼度還是會有落差。

如果擺放位置是書桌、床頭，空間有限狀態下，可以選HomePod mini，擁有與HomePod同樣多元的智慧功能，日常聆聽Apple Music、Podcast也完全沒問題，3,000元超親民的價格，每個房間都放一顆也不會太傷荷包。但如果是打算擺放在較大空間如客廳，或是兩顆放在電視左右邊搭配Apple TV 4K當成家庭劇院組，HomePod絕對比較合適，只是同樣也得花比較高的預算才能擁有。

設定過程一貫地超級簡單，插上電，iPhone靠近就可以依照指示完成設定。記者黃筱晴／攝影
設定過程一貫地超級簡單，插上電，iPhone靠近就可以依照指示完成設定。記者黃筱晴／攝影
新款HomePod mini內建溫濕度感測器。記者黃筱晴／攝影
新款HomePod mini內建溫濕度感測器。記者黃筱晴／攝影
透過家庭App，家中所有智慧裝置一手掌控。記者黃筱晴／攝影
透過家庭App，家中所有智慧裝置一手掌控。記者黃筱晴／攝影
可以使⽤兩部HomePod mini搭配Apple TV 4K作為⽴體聲喇叭組。記者黃筱晴／攝影
可以使⽤兩部HomePod mini搭配Apple TV 4K作為⽴體聲喇叭組。記者黃筱晴／攝影
放在HomePod旁，可以感受到HomePod mini身形有多小巧。記者黃筱晴／攝影
放在HomePod旁，可以感受到HomePod mini身形有多小巧。記者黃筱晴／攝影
HomePod mini可扮演智慧家庭中樞的角色，透過Siri，不用動手就能完成各種指令。記者黃筱晴／攝影
HomePod mini可扮演智慧家庭中樞的角色，透過Siri，不用動手就能完成各種指令。記者黃筱晴／攝影

Apple HomePod Mini Siri

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