漢堡王國王套餐送王冠！肯德基「脆薯薯無骨脆雞」登場

「肯德基」今夏將無骨脆雞再進化，將無骨脆雞與薯絲相結合，限時推出「脆薯薯無骨脆雞」，帶來全新的口感。「漢堡王」則是針對父親節，推出兩款應景套餐，隨餐並附贈「專屬王冠」，讓用餐時光更添歡樂氣息。

肯德基自8月13日至9月16日期間，限時推出「脆薯薯無骨脆雞」，以厚切原塊無骨雞腿肉為主角，醃製後在油炸至金黃，外層並裹上包覆麵衣的薯絲，呈現宛若小怪獸的不規則造型，並再以特製鹹香椒鹽提味，帶來豐富的口感與滋味，搭配上全新配餐「地瓜QQ條」2條，可組成「無骨脆雞隨行桶」，每份165元，另還有經典餐、絕配餐、XL超豪肯餐等不同套餐組合。