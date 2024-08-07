HBO代理商、中嘉版權費談判僵局 恐影響百萬戶！NCC出聲了

HBO頻道代理商永鑫多媒體與第四台系統台中嘉，雙方因版權費談判陷入僵局，永鑫預計16日將停止傳送HBO、ANIMAX等12頻道訊號，恐影響全台約百萬收視戶。NCC今日指出，調處時間已經定下，最近幾天就會召開，而在調處期間，會請雙方都不能斷訊，以維護消費者權益。

NCC今日指出，雙方調處的主要申請人是中嘉，案子已經送進NCC，而NCC也已經受理，調處時間已經定下，最近幾日就會召開。

NCC主秘黃文哲指出，如果系統台斷訊，就會涉及頻道變更，按程序來說，「不是他們說要斷訊就斷訊，說變更就變更，調處期間會請他們雙方都不能斷訊。」

根據NCC今年第一季統計，中嘉目前旗下的用戶數總計為100.5萬戶，市占率達22.48%。永鑫多媒體代理頻道包含HBO、CINEMAX、DAZN 1、DAZN 2、momo綜合台、CNN、Cartoon Network及ANIMAX等8個衛星基本頻道，與HBO系列的4個數位加值頻道。