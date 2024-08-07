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一杯就難忘！兩關酒造夢幻逸品「花邑」正式抵台

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
兩關酒造的雪月花（左起）、花邑、翠玉、Rz50系列。「花邑」單瓶容量1.8升，建議售價3,950元。圖／綠芽酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
兩關酒造的雪月花（左起）、花邑、翠玉、Rz50系列。「花邑」單瓶容量1.8升，建議售價3,950元。圖／綠芽酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本秋田縣湯澤市是東北地區日本酒愛好者趨之若鶩的聖地，有「東北之攤」封號。來自湯澤市的兩關酒造，自1874年（明治7年）創業以來，以「因人和而生，藉酒造人和」為宗旨，無論技藝的傳承到釀造理念的創新，都以最嚴格的標準釀造日本酒。

兩關酒造的代表銘柄「花邑」，是現任酒造負責人伊藤康朗在2003年上任後推出的。由釀造清酒之王——「十四代」的釀造元高木酒造從酒米選定、釀造方法、品質管理到標籤設計全程監修，結合兩關酒造多年來積累的酒造經驗，經過反覆試驗、改進，終於打造出酸甜度平衡、濃醇而口感鮮美的「花邑」。

由於「花邑」的產量十分有限，在日本只能夠在兩關酒造的特約商店才能夠買得到，甚至連特約商店都不夠賣，所以過去並未透過代理商輸出到台灣。這次為了讓更多台灣的日本酒愛好者，也能夠輕鬆品味來自秋田湯澤市的「小十四代」，伊藤康朗應允綠芽酒藏，從今年夏天開始正式代理兩關酒造的「花邑」系列。

「花邑」選用了來自日本各地的優質酒造好適米，如陸羽田、雄町、愛山，並以栗駒山系流出的日本名水百選之一「力水」作為釀造水。因採用獨特的低溫長期釀造法，這款酒保留了迷人且豐富的風味。

不同於兩關酒造以往的辛口風格，「花邑」系列具有華麗甜美的果香和清爽多汁的酸味，為兩關的產品寫下了新的里程碑。「花邑」與「十四代」一脈相承，每一口都讓人感受到「十四代」的影子；一如伊藤社長所言，「一杯便讓人難以忘懷。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

兩關酒造負責人伊藤康朗。圖／綠芽酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
兩關酒造負責人伊藤康朗。圖／綠芽酒藏提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

低溫 日本 秋田

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