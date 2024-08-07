屏東最美西市場快閃首秀 海尼根台灣與縣長周春米攜手表揚青農成果

為了表揚優秀青農，海尼根台灣特別選擇在最美的屏東西市場舉辦快閃攤位合作，與屏東縣長周春米共同開箱海尼根「酒菜盒子」，裡面精選青農產品，包括「鐵人洋蔥」古呈煥的洋蔥脆片、「醬油界瘋狂科學家」的萬丹大豆酥、「東港豐」的蝦酥，還有「可可雅米」的巧克力，以及屏東在地生產的海尼根，組成限量「酒菜盒子」，呈現最潮的下酒菜組合。

這是西市場開幕以來的第一次與國際品牌合作。屏東縣長周春米表示，西市場開幕後的首次品牌合作就獻給了海尼根，不只是對地方優質農產的支持，也希望透過海尼根的品牌力量，可以帶動年輕人的商機，讓屏東成為更多精彩創新的發源地。

尤其，海尼根在屏東的酒廠今年正式啟用，除了深耕與地方的合作關係，對屏東的未來發展也是非常重要的里程碑。展望未來，屏東會持續與企業合作，推動更多有趣又有意義的跨界合作，把屏東農業帶向更高的舞台。

海尼根限量「酒菜盒子」包含洋蔥脆片、大豆酥、蝦酥、巧克力，以及四罐330ml經典海尼根啤酒，皆由屏東酒廠生產。特別的是，外袋設計可摺開成為時下最夯的個人外出野餐座墊，兼具實用性。即日起限量「酒菜盒子」只在高屏地區指定農漁會超市中心會員店販售，每份售價599元。數量有限，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康